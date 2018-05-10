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PES 2019 sonunda piyasaya çıktı (PES 2019'un Türkiye fiyatı ne kadar?)

ntv.com.tr

PES 2019 demo sürümü yayınlandı. İşte oyunun Türkiye fiyatı ve eklenen yeni özellikler...

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    Popüler futbol oyunu PES için bekleyiş sona erdi! PES 2019 sonunda piyasaya çıktı.
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    Yenilenmiş top fiziği, yepyeni oyuncu dayanıklılık sistemi, pas ve şut animasyonları derken son yılların en sağlam spor oyunlarından biri ile karşımıza çıkmaya hazırlanan KONAMI, bugün itibarı ile PS4, Xbox One ve PC oyuncuları için oyunu satışa sundu.

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    PES 2019'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    PES 2019'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    Oyun severlerin merakla beklediği PES 2019'un PS4 ve Xbox One için belirlediği fiyatlar belli oldu.

    Ön satış fiyatı olarak; PES 2019’un PS4 sürümünün 179 TL’lik fiyat etiketi ile sunulması beklenirken, Xbox One için belirlenen fiyatın ise 152 TL olduğu açıklandı.

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    Oyunun farklı sürümlerinde ise ‘David Beckham’ adı verilen paket Xbox One platformu için 177 TL’den satışa sunulurken bu fiyat, PS4 için 209 TL olarak belirlenmiş durumda.

    Oyunun ‘Legend’ versiyonu ise Xbox One'da 203 TL olurken PS4 için 239 TL’lik fiyat etiketine sahip olacaği açıklandı. 

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    MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

    CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

    RAM: 4 GB

    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

    Ekran Kartı Hafızası: 2 GB

    DirectX: 11.0

    Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB

    Çözünürlük: 1280x720

  • 6

    ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

    CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

    RAM: 8 GB

    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

    Ekran Kartı Hafızası: 4 GB

    DirectX: 11.0

    Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB

    Çözünürlük: 1920x1080

  • 7

    PES 2019'DA TÜRKİYE LİG'İ OLACAK MI?

    PES 2019'DA TÜRKİYE LİG'İ OLACAK MI?

    Konami, Türkiye’den bazen bir, bazen ise birkaç takımı oyuna lisanslı bir şekilde dahil ediyor. Ancak oyunun 2019 versiyonunda Türkiye'deki kullanıcıları sevindirecek bir sürprize yer verilecek.

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    PES 2019 Türkiye Ligi sürprizi ile geliyor!

    PES 2019 Türkiye Ligi konusunda resmi bilgi ortaya çıktı. 12 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacak olan oyunda, Türkiye Süper Ligi'nde yer alan tüm futbol takımları, formaları ve oyuncuları ile lisanslı olarak yer alacak.

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    PES 2019'DA FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

    PES 2019'DA FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

    Oyunseverlerin merakla beklediği PES 2019'un tanıtım videosu E3 kapsamında görücüye çıkmış, oyunun E3 tanıtım videosunun ekrana gelen sahnesinde, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

    En ince ayrıntısına kadar yansıtılan stadyumda, tribün duvarında Atatürk’ün yer aldığı fotoğrafa kadar her şey düşünülmüştü. 

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    Geçtiğimiz haftalarda PES serisinin yapımcısı Konami, PES 2019'a 9 yeni lig ekleneceğini duyurmuş ve bu 9 ligden 7'sini açıklamıştı.
  • 11

    Söz konusu açıklamaya göre, PES 2019'da kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni ligler şöyle...

  • 12

    Danish Superliga 

  • 13

    Portugal’s Liga NOS 

  • 14

    Belgium Pro League 

  • 15

    Swiss Super League 

  • 16

    Scotland’s Ladbrokes Premiership 

  • 17

    Superliga Argentine 

  • 18

    Russian Premier Liga
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