PES 2019'da Türkiye Süper Lig'i olacak mı?
ntv.com.tr
Oyunseverlerin merakla beklediği PES 2019'a 9 yeni lig ekleneceği açıklandı. Peki PES 2019'da Türkiye Süper Lig'i olacak mı? İşte PES 2019 ile ilgili tüm merak edilenler...
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Popüler oyun PES hakkında konuşan Konami yetkilileri, PES 2019’da lisanslı liglerin artacağının altını çizdi.
Bu açıklama yeni oyunda Türkiye Süper Lig'inin de yer alacağı ihtimalini kuvvetlendirdi.
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2Geçtiğimiz hafta PES serisinin yapımcısı Konami, PES 2019'a 9 yeni lig ekleneceğini duyurmuş ve bu 9 ligden 7'sini açıklamış, diğer 2 lig hakkında resmi açıklama yapmamıştı.
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Bugün itibari ile PES 2019'da kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni ligler şöyle...
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Danish Superliga
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Portugal’s Liga NOS
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Belgium Pro League
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Swiss Super League
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Scotland’s Ladbrokes Premiership
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Superliga Argentine
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10Russian Premier Liga
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11Oyun severlerin merakla beklediği açıklama geldi. Pro Evolution Soccer sersinin merakla beklenen yeni oyunu PES 2019'un satışa çıkacağı tarih yapılan resmi açıklama ile geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
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12Bir süredir Eylül ayı ortalarında çıkan oyun, bu kez Yaz sonunda geliyor. PES 2019 çıkış tarihi Avrupa için 30 Ağustos 2018, Amerika içinse 28 Ağustos olarak açıklandı.
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PES 2019'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Oyun severlerin merakla beklediği PES 2019'un PS4 ve Xbox One için belirlediği fiyatlar belli oldu.
Ön satış fiyatı olarak; PES 2019’un PS4 sürümünün 179 TL’lik fiyat etiketi ile sunulması beklenirken, Xbox One için belirlenen fiyatın ise 152 TL olduğu açıklandı.
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Oyunun farklı sürümlerinde ise ‘David Beckham’ adı verilen paket Xbox One platformu için 177 TL’den satışa sunulurken bu fiyat, PS4 için 209 TL olarak belirlenmiş durumda.
Oyunun ‘Legend’ versiyonu ise Xbox One'da 203 TL olurken PS4 için 239 TL’lik fiyat etiketine sahip olacaği açıklandı.
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15Peki PES 2019'da oyun severleri hangi özellikler bekliyor? Henüz resmiyet kazanmasa da yeni oyunda şu yeniliklerin yer alması bekleniyor...
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16MyClub modu yenilenecek. FIFA'daki haftanın oyuncusu, ayın oyuncusu gibi özel futbolcu versiyonları eklenecek.
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17Yeni şut ve pas animasyonları ve 11 farklı 'trick' animasyonu eklenecek.
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18PES 2019'da 4K HDR desteği sunulacak.
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Yeni lig lisansları ve daha gerçekçi transfer sistemiyle Master League modu geliştirilecek.
Lisanslı liglerin sayısında kayda değer bir artış sağlanacak.