PES 2019'dan Fenerbahçe sürprizi
ntv.com.tr
PES 2019 için geri sayım sürüyor. Yapımcı firma KONAMI oyunun E3 tanıtım videosunu yayınladı. Videoda Fenerbahçe detayı Türk oyun severlerin gözünden kaçmadı.
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Oyunseverlerin merakla beklediği PES 2019'un tanıtım videosu E3 kapsamında görücüye çıktı. Oyunun E3 tanıtım videosunun ekrana gelen sahnesinde, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yer aldığı ortaya çıktı.
En ince ayrıntısına kadar yansıtılan stadyumda, tribün duvarında Atatürk’ün yer aldığı fotoğrafa kadar her şey düşünülmüş.
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PES 2019'DA TÜRKİYE SÜPER LİG'İ OLACAK MI?
Popüler oyun PES hakkında konuşan Konami yetkilileri, PES 2019’da lisanslı liglerin artacağının altını çizdi.
Bu açıklama yeni oyunda Türkiye Süper Lig'inin de yer alacağı ihtimalini kuvvetlendirdi.
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3Geçtiğimiz hafta PES serisinin yapımcısı Konami, PES 2019'a 9 yeni lig ekleneceğini duyurmuş ve bu 9 ligden 7'sini açıklamış, diğer 2 lig hakkında resmi açıklama yapmamıştı.
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Bugün itibari ile PES 2019'da kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni ligler şöyle...
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Danish Superliga
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Portugal’s Liga NOS
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Belgium Pro League
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Swiss Super League
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Scotland’s Ladbrokes Premiership
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Superliga Argentine
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11Russian Premier Liga
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12Oyun severlerin merakla beklediği açıklama geldi. Pro Evolution Soccer sersinin merakla beklenen yeni oyunu PES 2019'un satışa çıkacağı tarih yapılan resmi açıklama ile geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
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13Bir süredir Eylül ayı ortalarında çıkan oyun, bu kez Yaz sonunda geliyor. PES 2019 çıkış tarihi Avrupa için 30 Ağustos 2018, Amerika içinse 28 Ağustos olarak açıklandı.
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PES 2019'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Oyun severlerin merakla beklediği PES 2019'un PS4 ve Xbox One için belirlediği fiyatlar belli oldu.
Ön satış fiyatı olarak; PES 2019’un PS4 sürümünün 179 TL’lik fiyat etiketi ile sunulması beklenirken, Xbox One için belirlenen fiyatın ise 152 TL olduğu açıklandı.
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Oyunun farklı sürümlerinde ise ‘David Beckham’ adı verilen paket Xbox One platformu için 177 TL’den satışa sunulurken bu fiyat, PS4 için 209 TL olarak belirlenmiş durumda.
Oyunun ‘Legend’ versiyonu ise Xbox One'da 203 TL olurken PS4 için 239 TL’lik fiyat etiketine sahip olacaği açıklandı.
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16Peki PES 2019'da oyun severleri hangi özellikler bekliyor? Henüz resmiyet kazanmasa da yeni oyunda şu yeniliklerin yer alması bekleniyor...
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17MyClub modu yenilenecek. FIFA'daki haftanın oyuncusu, ayın oyuncusu gibi özel futbolcu versiyonları eklenecek.
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18Yeni şut ve pas animasyonları ve 11 farklı 'trick' animasyonu eklenecek.
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19PES 2019'da 4K HDR desteği sunulacak.
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Yeni lig lisansları ve daha gerçekçi transfer sistemiyle Master League modu geliştirilecek.
Lisanslı liglerin sayısında kayda değer bir artış sağlanacak.
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PES 2019'DA BORUSSİA DORTMUND OLMAYACAKBu sene Şampiyonlar Ligi lisansını da kaybederek çok ciddi yaralar alan KONAMI'ye bir darbe de Dortmund'dan geldi. Borussia Dortmund, PES ile olan kontratını erken sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Bu karar sonrası Alman devinin PES 2019'da yer almayacağı kesinleşti.