PES 2020'den Euro 2020 müjdesi
Popüler futbol oyunu PES 2020'den kullanıcılarını sevindirecek bir karar geldi.
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10 Eylül 2019 tarihinide PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için raflardaki yerini alacak PES 2020, UEFA EURO 2020‘nin resmi partneri oldu.
PES 2020 bu özelliği kullanıcılarına ücretsiz sunacağını duyurdu.
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PES 2020'NİN FİYATI NE KADAR?
PlayStation için fiyatı: 409 TL (Standart sürüm)
Steam fiyatı: 199 TL (Legend edition sürümünü almak isteyenler ise 299 TL ödemek zorunda)
Xbox için fiyatı: 245 TL (Standart sürüm)
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eFOOTBALL PES 2020 GELİYORİŞTE KONAMİ'NİN YENİ OYUNUPES 2020, eFootball’da devrim yaratacak ve sporu küresel bir izleyici kitlesine tanıtacak cesur bir vaatle, sektörün önde gelen futbol simülasyonunun yeni dönemini başlattı.
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Hayranların çok sevdiği Master League’de büyük değişimler yer alıyor, Bu değişimler hikaye ilerleme kontrolü konusunda dizginleri oyunculara bırakan, güçlü ve etkileşimli yeni bir diyalog sistemini de içeriyor.
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5Bu yenilik, oyuncuların ilerleyişini sürdürmeleri ve kendi kişisel Master League hikayelerini oluşturmaları için kişiliklerine uygun yanıtlar seçmelerine imkan tanıyor.
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FC Barcelona forveti Lionel Messi; “eFootball PES 2020’nin kapağında olmaktan çok mutluyum. Küçüklüğümden beri sıradaki kapağın kim olacağını her zaman takip etmişimdir. Şimdi benim oğlum oyunu oynuyor ve şunu söylemeliyim ki beni oyunun kapağında göreceği için çok heyecanlı. Daha önceleri bana defalarca oyunun kapağında neden benim olmadığımı sormuştu fakat artık kapakta olacağım için çok mutluyum.” dedi.
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Futbolun en eğlenceli oyuncularından biri olarak tanınan Ronaldinho’nun benzersiz futbol tarzı da PES 2020’ye geliyor.
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Oyuncuların onun gibi hareket etmelerine izin veren animasyon setleri, rakipleri geçmek için benzersiz teknik yetenekler, seri hareketleri, göğüs ve sırt kontrolü gibi gösteri figürleri ile topa ilk dokunuş teknikleri oyunda yer alıyor.
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İŞTE PES 2019’A GÖRE TÜRKİYE’NİN İYİ FUTBOLCULARI
Türkiye Süper Lig’i platforma entegre eden PES yeni sürümünde ligimizde forma giyen oyuncuların güçlerini de açıkladı. İşte PES 2019'da en iyi puanlamaya sahip oyuncular...
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10Gary Medel (82)
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11Younes Belhanda (80)
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12Fernando Muslera (82)
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13Emre Belözoğlu (81)
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14Ricardo Quaresma (82)
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15Mariano (81)
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16Atiba Hutchinson (80)
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17Arda Turan (81)
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18Mehmet Topal (80)
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19Gökhan Gönül (79)
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20Martin Skrtel (80)
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21Maicon (79)
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22Loris Karius (80)
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23Sofiane Feghouli (80)
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24Volkan Demirel (79)
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25Emmanuel Adebayor (79)
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26Adriano (79)
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27Domagoj Vida (80)
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28Diego Reyes (79)
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29Edin Visca (80)
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30Fernando (79)
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31Volkan Babacan (79)
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32Beto (79)
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33Trezeguet (79)