Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek!
Bilim insanları, plastik atıkları sahillerde uzaydan tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Yeni indeks sayesinde, kıyı ekosistemleri üzerinde tehlike oluşturan plastik kirliliği daha kolay izlenebilecek.
Bilim insanlarının yeni geliştirdiği teknoloji ile kıyı ekosistemleri üzerinde tehlike oluşturan plastik kirliliği daha kolay izlenebilecek.
Araştırmacılar plastik atıkları sahillerde uzaydan tespit edebilen bir yöntem geliştirdi.