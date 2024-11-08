Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek!

TESTLER BAŞARILI GEÇTİ

Bilim insanları, BPDI’yi WorldView-3 uydusundan elde edilen görüntülerde test etti. Geri dönüşüm tesisinden aldıkları farklı türdeki plastikleri bir alana yerleştirerek uydu görüntüleri üzerinde bu yeni indeksi uyguladılar. BPDI, sahildeki plastikleri ayırt etmede diğer mevcut indekslere göre daha başarılı bir performans sergiledi.