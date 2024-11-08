Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek!

Bilim insanları, plastik atıkları sahillerde uzaydan tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Yeni indeks sayesinde, kıyı ekosistemleri üzerinde tehlike oluşturan plastik kirliliği daha kolay izlenebilecek.

Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek! - 1

Bilim insanlarının yeni geliştirdiği teknoloji ile kıyı ekosistemleri üzerinde tehlike oluşturan plastik kirliliği daha kolay izlenebilecek. 

Araştırmacılar  plastik atıkları sahillerde uzaydan tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek! - 2

SAHİLLERDE PLASTİK KİRLİLİĞİ

Okyanus ve denizlerdeki plastik atıklar, deniz canlıları için büyük bir tehdit oluştururken sahillerdeki atıklar da ekosistem için ciddi sorunlar yaratıyor.

Kıyılardaki plastik atıkların mikroplastik parçalarına ayrılarak besin zincirine girmesi, bu kirliliğin insan sağlığı üzerindeki etkisini de artırıyor.

Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek! - 3

DİĞER UNSURLARDAN AYIRIYOR

Avustralya’daki RMIT Üniversitesi araştırmacıları, plastik atıkların sahillerde uzaydan tespit edilebilmesi için BPDI (Beached Plastic Debris Index) adlı yeni bir indeks geliştirdi. Bu indeks, uydulardan çekilen sahil görüntülerinde plastikleri diğer doğal unsurlardan ayırabilen bir filtre görevi görüyor.

Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek! - 4

TESTLER BAŞARILI GEÇTİ

Bilim insanları, BPDI’yi WorldView-3 uydusundan elde edilen görüntülerde test etti. Geri dönüşüm tesisinden aldıkları farklı türdeki plastikleri bir alana yerleştirerek uydu görüntüleri üzerinde bu yeni indeksi uyguladılar. BPDI, sahildeki plastikleri ayırt etmede diğer mevcut indekslere göre daha başarılı bir performans sergiledi.

Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek! - 5

Çalışmanın yazarı Dr. Mariela Soto-Berelov, “Bu yöntemle kıyı plastik kirliliğini düzenli aralıklarla, geniş alanlarda izleyebileceğiz. Bu alanda büyük bir boşluğu dolduruyoruz,” diyerek yöntemin önemini vurguladı.

Plastik atıklara uzaydan gelen çözüm: Kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek! - 6

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar, BPDI’nin özellikle yarı saydam plastikleri tespit etmekte zorlandığını belirtirken, yöntemin gerçek sahillerde uygulanması için geliştirme çalışmalarının devam ettiğini de açıkladı.

DAHA FAZLA GÖSTER