PlayStation 5 Pro sızdırıldı: İşte PS5 Pro özellikleri
Sony, PlayStation 5'in Pro sürümünü kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre, PS5 Pro ile beraber performans iyileştirmelerine odaklanılacak.
PERFORMANS GÜCÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR
Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 Slim modelinin çıkış yapacağı sızdırılmıştı.
Sony'nin PlayStation 5 Pro modelinin üzerinde çalıştığı öne sürüldü. PS4 Pro'da olduğu gibi, PS5 Pro'nun da büyük ölçüde konsolun performans gücünü artırmaya odaklandığı belirtildi.