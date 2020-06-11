PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı

Sony’nin yeni nesil PlayStation modeli PS5 için geri sayım sürüyor. Lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık internet sitesinde PlayStation 5’in fiyatı yer aldı.

ntv.com.tr

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 1
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony'nin önümüzdeki saatlerde tanıtacağı PlayStation 5'in (PS5) fiyatı sızdı.
PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 2

Lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık'ta hizmet veren internet sitesinde PlayStation 5’in fiyatı yer aldı. 

Amazon’da yer alan ilanda 2 TB’lık PlayStation 5’in fiyatı 599,99 sterlin olarak gözüküyor.

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 3

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN TANITILACAK?

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 etkinliği 11 Haziran Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.
PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 4

PS5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. 

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 5

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması,  PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 6
No Man's Sky - 3.95 milyon
PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 7

Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 8

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 9

Overwatch - 10.2 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 10

The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 11

Minecraft - 25.6 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 12

Battlefield 4 - 13.9 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 13

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 14

Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 15

Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 16

FIFA 19 - 32.5 milyon 

PlayStation 5’in fiyatı lansmana saatler kala sızdı - 17

Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER