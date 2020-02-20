PlayStation 5'in fiyatı ne kadar olacak?

Başka bir deyişle bu aıklama sonrası PS5'in 400 dolar üzerinde etiket fiyatına sahip olacağı resmileşti. Peki PS5 kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte PS5 ile ilgili iddialar...
RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.
Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.
Resident Evil 7 - 5.97 milyon
Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon
Overwatch - 10.2 milyon
The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon
Minecraft - 25.6 milyon
Battlefield 4 - 13.9 milyon
Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon
Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon
Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon
FIFA 19 - 32.5 milyon
Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon