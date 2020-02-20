PlayStation 5'in fiyatı ne kadar olacak?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni oyun konsolu modeli PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir ipucu verdi.

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5’in (PS5) 2020’nin sonunda satışa çıkacağını açıklayan Sony'nin yeni modelinin fiyatının ne kadar olacağı bir süredir merakla bekleniyor.
Sony, yaptığı açıklama ile ürünün fiyatı hakkında net ifadeler kullanmasa da PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir ipucu verdi. Şirket PS5'in 399 dolardan satışa çıkmasının gerçekçi olmadığını açıkladı.

Başka bir deyişle bu aıklama sonrası PS5'in 400 dolar üzerinde etiket fiyatına sahip olacağı resmileşti. Peki PS5 kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte PS5 ile ilgili iddialar... 

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. 

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması,  PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
No Man's Sky - 3.95 milyon

Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

Overwatch - 10.2 milyon 

The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

Minecraft - 25.6 milyon 

Battlefield 4 - 13.9 milyon 

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

FIFA 19 - 32.5 milyon 

Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

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