PlayStation ailesinin yeni kontrolcüsü görücüye çıktı

Sony dün gece PS5 ile birlikte gelecek olan DualSense’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tanıttı.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 (PS5) ile birlikte gelecek olan konsol kontrolcüsü görücüye çıktı.

Type-C şarj girişine ev sahipliği yapan DualSense’in hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5’in (PS5) 2020’nin sonunda satışa çıkacağını açıklayan Sony'nin yeni modelinin fiyatının ne kadar olacağı bir süredir merakla bekleniyor.

Sony, yaptığı açıklama ile ürünün fiyatı hakkında net ifadeler kullanmasa da PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Peki PS5 kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte PS5 ile ilgili iddialar...

Söz konusu sitede PS5 fiyatı 6.989 Danimarka kronu (yaklaşık 1000 dolar) olarak açıklandı. Ayrıca sitede PS5 çıkış tarihi 1 Aralık 2020 olarak açıklandı.

PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.