PlayStation için Days of Play indirimi başladı! İşte indirime giren oyunlar

ntv.com.tr 04.06.2020 - 07:33
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony Playstation 4 sahiplerini yakından ilgilendiren ‘Days of Game 2020’ isimli indirim kampanyasını başlattı.
17 Haziran’a kadar geçerli olacak Days of Play indirimleri kapsamında pek çok oyun indirime girdi. İşte kampanya kapsamında indirime giren oyunlar…
Red Dead Redemption 2: 134 TL
FIFA 20: 49 TL
PUBG: 64 TL
Marvel’s Spider-Man: 84 TL
Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION: 114 TL
Resident Evil 3: 179 TL
The Sims 4: 49 TL
The Witcher 3: Wild Hunt: 39 TL
STAR WARS Jedi: Fallen Order: 159 TL The Last of Us Remastered: 49 TL
DEATH STRANDING: 134 TL