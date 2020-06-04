PlayStation için Days of Play indirimi başladı! İşte indirime giren oyunlar

Sony’nin ‘Days of Game 2020’ isimli indirim kampanyası başladı. İşte kampanya kapsamında indirime giren oyunlar…

ntv.com.tr 04.06.2020 - 07:33

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony Playstation 4 sahiplerini yakından ilgilendiren ‘Days of Game 2020’ isimli indirim kampanyasını başlattı.

17 Haziran’a kadar geçerli olacak Days of Play indirimleri kapsamında pek çok oyun indirime girdi. İşte kampanya kapsamında indirime giren oyunlar…

Red Dead Redemption 2: 134 TL

FIFA 20: 49 TL  

PUBG: 64 TL

Marvel’s Spider-Man: 84 TL  

Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION: 114 TL 

Resident Evil 3: 179 TL  

The Sims 4: 49 TL  

The Witcher 3: Wild Hunt: 39 TL  

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition: 35,70 TL

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 159 TL  The Last of Us Remastered: 49 TL  

DEATH STRANDING: 134 TL  

Metro Exodus: 71,60 TL

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