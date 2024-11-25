PlayStation, Nintendo'ya rakip olmaya hazırlanıyor: Taşınabilir oyun konsolu iddiası

Sony, PlayStation 5 oyunlarını çalıştıracak taşınabilir oyun konsolu geliştirmeyi planlıyor. Nintendo'ya bu alanda rakip olmak isteyen Playstation, oyun dünyası üzerindeki etkisini genişletmek istiyor.

PlayStation, Nintendo'ya rakip olmaya hazırlanıyor: Taşınabilir oyun konsolu iddiası - 1

Sony, PlayStation 5 oyunlarını taşınabilir şekilde oynatacak yeni bir konsol üzerinde çalışıyor.

Bu cihaz, Nintendo’nun taşınabilir oyun konsolu pazarındaki hakimiyetine rakip olmayı hedefliyor.

Bloomberg'in haberine göre, ürünün piyasaya sürülmesi birkaç yıl alabilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PlayStation, Nintendo'ya rakip olmaya hazırlanıyor: Taşınabilir oyun konsolu iddiası - 2

PS PORTAL CİHAZINDAN ESİNLENDİ

Bu fikir, Sony’nin 2023’te piyasaya sürdüğü ve internet üzerinden PS5 oyunlarını oynatan 8 inçlik PlayStation Portal cihazına dayanıyor.

Tokyo merkezli şirketin başlangıçta bu cihazı Valve’ın Steam Deck’i gibi bağımsız bir konsol olarak tasarladığı belirtiliyor.

PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilen bir taşınabilir cihaz geliştirmek, Sony’nin yazılımlarını daha geniş bir kitleye ulaştırabilir ve cazip hale getirebilir.

Ancak Sony'nin gelecek yıllarda bu fikriden vazgeçebileceği de ihtimaller arasında.

PlayStation, Nintendo'ya rakip olmaya hazırlanıyor: Taşınabilir oyun konsolu iddiası - 3

Şirket, son dönemde bu doğrultuda mobil, PC oyunları ve canlı servis oyunlarına daha fazla ağırlık verdi.

Mobil oyun sektörü, her yıl endüstrinin büyük bir gelirini sağlıyor ve ağırlıklı olarak akıllı telefonlar tarafından domine ediliyor.

PlayStation, Nintendo'ya rakip olmaya hazırlanıyor: Taşınabilir oyun konsolu iddiası - 4

Nintendo ise 2025’te çıkması beklenen yeni konsoluyla mevcut Switch oyunlarına uyumluluk sunarak kullanıcıları yükseltmeye teşvik etmeyi hedefliyor.

Sony ve Microsoft ise taşınabilir oyun konsolları konusunda yıllardır rekabet etmiyor.

10 YIL ÖNCE ÜRETİMDEN KALDIRILMIŞTI

PS Vita ve PlayStation Portable (PSP) gibi popüler ancak uzun vadede başarısız ürünler, yaklaşık on yıl önce üretimden kaldırılmıştı.

Sony bu yeni taşınabilir konsol hamlesiyle Nintendo ve Microsoft’a karşı oyun dünyasındaki etkisini genişletmeyi planlıyor.

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