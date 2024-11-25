PlayStation, Nintendo'ya rakip olmaya hazırlanıyor: Taşınabilir oyun konsolu iddiası
Sony, PlayStation 5 oyunlarını çalıştıracak taşınabilir oyun konsolu geliştirmeyi planlıyor. Nintendo'ya bu alanda rakip olmak isteyen Playstation, oyun dünyası üzerindeki etkisini genişletmek istiyor.
Sony, PlayStation 5 oyunlarını taşınabilir şekilde oynatacak yeni bir konsol üzerinde çalışıyor.
Bu cihaz, Nintendo’nun taşınabilir oyun konsolu pazarındaki hakimiyetine rakip olmayı hedefliyor.
Bloomberg'in haberine göre, ürünün piyasaya sürülmesi birkaç yıl alabilir.