PlayStation, Nintendo'ya rakip olmaya hazırlanıyor: Taşınabilir oyun konsolu iddiası

PS PORTAL CİHAZINDAN ESİNLENDİ

Bu fikir, Sony’nin 2023’te piyasaya sürdüğü ve internet üzerinden PS5 oyunlarını oynatan 8 inçlik PlayStation Portal cihazına dayanıyor.

Tokyo merkezli şirketin başlangıçta bu cihazı Valve’ın Steam Deck’i gibi bağımsız bir konsol olarak tasarladığı belirtiliyor.

PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilen bir taşınabilir cihaz geliştirmek, Sony’nin yazılımlarını daha geniş bir kitleye ulaştırabilir ve cazip hale getirebilir.

Ancak Sony'nin gelecek yıllarda bu fikriden vazgeçebileceği de ihtimaller arasında.