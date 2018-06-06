PlayStation oyunları için indirim tarihi belli oldu
ntv.com.tr
PlayStation’ın konsol, aksesuar, oyun ve diğer hizmetleri için sunacağı Days of Play 2018 kampanyası, 8 Haziran Cuma günü başlayacak ve 11 gün boyunca devam edecek.
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1Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation’ın konsol, aksesuar, oyun ve diğer hizmetleri genelinde oyun tutkunlarına büyük avantajlar sunan Days of Play kampanyasının 2018’de yeniden yapılacağını duyurdu.
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Days of Play 2018 kampanyası, 8 Haziran Cuma günü başlayacak ve 11 gün boyunca devam edecek.
Days of Play kampanyası kapsamında, indirime girecek oyunlar şu şekilde...
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God of War 249 TL
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4
Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu99 TL
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5
Uncharted: Kayıp Miras 99 TL
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6
Gran Turismo Sport 99 TL
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7
Shadow of the Colossus99 TL
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8
Horizon Zero Dawn 99 TL
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9
Knowledge is Power 59 TL
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10
Hidden Agenda 59 TL
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11
Farpoint (PS VR) 99 TL
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12Driveclub VR (PS VR) 99 TL
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13Days of Play kampanyası kapsamında sunulan donanım ve aksesuar fırsatları ise şu şekilde...
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500 GB PS4 Days of Play Özel Kasa Konsol1.749 TL
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1TB PS4 Konsol ve God of War Paketi 1.899 TL
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500GB PS4 Konsol, 3 Oyun ve 3 Aylık PS Plus Üyeliği Paketi1.599 TL
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PS VR Başlangıç Paketi ve Arizona Sunshine Oyunu 1.499 TL
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18DUALSHOCK 4 Kablosuz Kontrol Cihazı (siyah, beyaz, kırmızı, mavi) 219 TL