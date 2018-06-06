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PlayStation oyunları için indirim tarihi belli oldu

ntv.com.tr

PlayStation’ın konsol, aksesuar, oyun ve diğer hizmetleri için sunacağı Days of Play 2018 kampanyası, 8 Haziran Cuma günü başlayacak ve 11 gün boyunca devam edecek.

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    Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation’ın konsol, aksesuar, oyun ve diğer hizmetleri genelinde oyun tutkunlarına büyük avantajlar sunan Days of Play kampanyasının 2018’de yeniden yapılacağını duyurdu.
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    Days of Play 2018 kampanyası, 8 Haziran Cuma günü başlayacak ve 11 gün boyunca devam edecek. 

    Days of Play kampanyası kapsamında, indirime girecek oyunlar şu şekilde...

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    God of War 249 TL 

     

  • 4

    Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu99 TL 

  • 5

    Uncharted: Kayıp Miras 99 TL 

  • 6

    Gran Turismo Sport 99 TL 

  • 7

    Shadow of the Colossus99 TL 

  • 8

    Horizon Zero Dawn 99 TL 

  • 9

    Knowledge is Power 59 TL 

  • 10

    Hidden Agenda 59 TL 

  • 11

    Farpoint (PS VR) 99 TL 

  • 12

    Driveclub VR (PS VR) 99 TL
  • 13

    Days of Play kampanyası kapsamında sunulan donanım ve aksesuar fırsatları ise şu şekilde...
  • 14

    500 GB PS4 Days of Play Özel Kasa Konsol1.749 TL 

  • 15

    1TB PS4 Konsol ve God of War Paketi 1.899 TL 

  • 16

    500GB PS4 Konsol, 3 Oyun ve 3 Aylık PS Plus Üyeliği Paketi1.599 TL 

  • 17

    PS VR Başlangıç Paketi ve Arizona Sunshine Oyunu 1.499 TL 

  • 18

    DUALSHOCK 4 Kablosuz Kontrol Cihazı (siyah, beyaz, kırmızı, mavi) 219 TL
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