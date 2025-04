PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2025 Playstation Plus abonelik ücretlerine dev zam yolda

PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Playstation Plus paketlerinin karşılaştırması şu şekilde;



PlayStation Plus Essential



Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 40 TL, 3 Aylık 100 TL, Yıllık 240 TL

2023 Zamlı Fiyat: Aylık 175 TL, 3 Aylık 440 TL, Yıllık 1.400 TL

2025 Yeni Fiyat: Resmi açıklama bekleniyor, ancak %50 artış oranıyla tahmini yıllık - 2.100 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli)



PlayStation Plus Extra



Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 60 TL, 3 Aylık 165 TL, Yıllık 400 TL

2023 Zamlı Fiyat: Aylık 260 TL, 3 Aylık 720 TL, Yıllık 2.340 TL

2025 Yeni Fiyat: Resmi açıklama bekleniyor, ancak %50 artış oranıyla tahmini yıllık - 3.510 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli)



PlayStation Plus Deluxe



Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 70 TL, 3 Aylık 190 TL, Yıllık 460 TL

2023 Zamlı Fiyat: Aylık 305 TL, 3 Aylık 830 TL, Yıllık 2.740 TL

2025 Yeni Fiyat (Maille Bildirildi): Yıllık 4.266 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli)