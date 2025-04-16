PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2025 Playstation Plus abonelik ücretlerine dev zam yolda
Playstation Plus fiyatlarının ne kadar olduğu, oyuncuların severek oynadıkları Playstation oyunlarını yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Sony, 2023 yılında dünya genelinde yüzde 30 ila yüzde 35 arasında bir fiyat artışına gitmişti. Ancak Türkiye’de döviz kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle bu oran yüzde 600’e kadar çıkmış, kullanıcılar büyük tepki göstermişti. Görünen o ki, 2025 zammı da benzer bir etki yaratacak. Peki, PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?
Türkiye’deki PlayStation topluluğu, son yıllarda gelen peş peşe zamlarla abonelik sisteminin erişilebilirliğini yitirdiğini savunuyor. Pek çok oyuncu, “yüksek kaliteli içerik” vaadinin arkasında sürekli artan maliyetlerin gizlendiğini düşünüyor. Peki, PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?