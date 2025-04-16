PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2025 Playstation Plus abonelik ücretlerine dev zam yolda

PLAYSTATİON PLUS ÜCRETLERİNE ZAM

Sony, 2025 yılında PlayStation Plus abonelik ücretlerine bir kez daha zam yapacağını duyurdu. Şirket, 24 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlandırmayı, abonelerine e-posta yoluyla bildirdi.



Özellikle Deluxe pakete gelen dikkat çekici artış, oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı. Sony, fiyat güncellemesinin arkasında "daha kaliteli oyun deneyimi ve ilave avantajlar sunma" hedefinin yattığını belirtiyor. Ancak Türkiye'deki oyuncular bu gelişmeden pek memnun değil.