PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2025 Playstation Plus abonelik ücretlerine dev zam yolda

Playstation Plus fiyatlarının ne kadar olduğu, oyuncuların severek oynadıkları Playstation oyunlarını yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Sony, 2023 yılında dünya genelinde yüzde 30 ila yüzde 35 arasında bir fiyat artışına gitmişti. Ancak Türkiye’de döviz kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle bu oran yüzde 600’e kadar çıkmış, kullanıcılar büyük tepki göstermişti. Görünen o ki, 2025 zammı da benzer bir etki yaratacak. Peki, PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?

PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2025 Playstation Plus abonelik ücretlerine dev zam yolda - 1

Türkiye’deki PlayStation topluluğu, son yıllarda gelen peş peşe zamlarla abonelik sisteminin erişilebilirliğini yitirdiğini savunuyor. Pek çok oyuncu, “yüksek kaliteli içerik” vaadinin arkasında sürekli artan maliyetlerin gizlendiğini düşünüyor. Peki, PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2025 Playstation Plus abonelik ücretlerine dev zam yolda - 2

PLAYSTATİON PLUS ÜCRETLERİNE ZAM

Sony, 2025 yılında PlayStation Plus abonelik ücretlerine bir kez daha zam yapacağını duyurdu. Şirket, 24 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlandırmayı, abonelerine e-posta yoluyla bildirdi.

Özellikle Deluxe pakete gelen dikkat çekici artış, oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı. Sony, fiyat güncellemesinin arkasında "daha kaliteli oyun deneyimi ve ilave avantajlar sunma" hedefinin yattığını belirtiyor. Ancak Türkiye'deki oyuncular bu gelişmeden pek memnun değil.

PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? 2025 Playstation Plus abonelik ücretlerine dev zam yolda - 3

PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Playstation Plus paketlerinin karşılaştırması şu şekilde;

PlayStation Plus Essential

Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 40 TL, 3 Aylık 100 TL, Yıllık 240 TL
2023 Zamlı Fiyat: Aylık 175 TL, 3 Aylık 440 TL, Yıllık 1.400 TL
2025 Yeni Fiyat: Resmi açıklama bekleniyor, ancak %50 artış oranıyla tahmini yıllık - 2.100 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli)

PlayStation Plus Extra

Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 60 TL, 3 Aylık 165 TL, Yıllık 400 TL
2023 Zamlı Fiyat: Aylık 260 TL, 3 Aylık 720 TL, Yıllık 2.340 TL
2025 Yeni Fiyat: Resmi açıklama bekleniyor, ancak %50 artış oranıyla tahmini yıllık - 3.510 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli)

PlayStation Plus Deluxe

Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 70 TL, 3 Aylık 190 TL, Yıllık 460 TL
2023 Zamlı Fiyat: Aylık 305 TL, 3 Aylık 830 TL, Yıllık 2.740 TL
2025 Yeni Fiyat (Maille Bildirildi): Yıllık 4.266 TL (24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli)

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