Playstation (PS6) ne zaman çıkacak? İşte beklenen çıkış tarihi ve sızıntılar

Oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan Sony, her konsol jenerasyonunda büyük ses getirmeyi başarıyor. Şu anda piyasada olan PlayStation 5 (PS5) hala yoğun ilgi görürken, oyuncuların aklında tek bir soru var: "PS6 ne zaman çıkacak?" İşte PlayStation 6 ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgiler ve beklentiler…

Playstation (PS6) ne zaman çıkacak? İşte beklenen çıkış tarihi ve sızıntılar - 1

PS6 çıkış tarihi tüm oyunseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Sony tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknoloji dünyasında yaşanan sızıntılar ve patent başvuruları, PlayStation 6’nın geliştirme sürecine girdiğini gösteriyor. Özellikle PS5’in 2020 yılında çıkmış olması, yeni konsolun ne zaman tanıtılacağına dair tahminleri daha da kuvvetlendiriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Playstation (PS6) ne zaman çıkacak? İşte beklenen çıkış tarihi ve sızıntılar - 2

PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony’nin önceki konsol çıkış tarihlerine baktığımızda:

PlayStation 3 – 2006

PlayStation 4 – 2013

PlayStation 5 – 2020

Yaklaşık 6-7 yıllık bir döngü olduğunu görebiliyoruz. Bu döngüye göre PS6'nın 2026 veya 2027 yıllarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu tarih, hem teknolojik gelişmelere hem de Sony’nin donanım üretim takvimine bağlı olarak değişebilir.

Playstation (PS6) ne zaman çıkacak? İşte beklenen çıkış tarihi ve sızıntılar - 3

PS6 İLE NELER DEĞİŞECEK?

Henüz PS6'nın donanım ve yazılım özellikleri açıklanmasa da, teknoloji analistleri şu beklentiler üzerinde duruyor:

Daha güçlü işlemci ve grafik kartı

Geliştirilmiş yapay zekâ destekli oyun deneyimi

Tam uyumlu geriye dönük oyun desteği

Daha hızlı yükleme süreleri (yüksek hızlı SSD’ler sayesinde)

Gelişmiş VR (sanal gerçeklik) entegrasyonu

Tüm bu özellikler, yeni nesil oyun konsolunun sadece oyun oynama değil, tüm dijital eğlence deneyimini merkezine alan bir platform haline geleceğini gösteriyor.

Playstation (PS6) ne zaman çıkacak? İşte beklenen çıkış tarihi ve sızıntılar - 4

PS6 FİYATI NE KADAR OLUR?

Fiyat konusunda da henüz resmi bir bilgi yok. Ancak PS5'in çıkış fiyatı 499 dolardı. Artan üretim maliyetleri ve döviz kurlarına göre PS6’nın çıkış fiyatının 600 ila 700 dolar arasında olması öngörülüyor.

Türkiye'de ise bu rakam vergi oranlarına bağlı olarak daha yüksek olabilir.

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