Playstation (PS6) ne zaman çıkacak? İşte beklenen çıkış tarihi ve sızıntılar

PS6 İLE NELER DEĞİŞECEK?

Henüz PS6'nın donanım ve yazılım özellikleri açıklanmasa da, teknoloji analistleri şu beklentiler üzerinde duruyor:



Daha güçlü işlemci ve grafik kartı



Geliştirilmiş yapay zekâ destekli oyun deneyimi



Tam uyumlu geriye dönük oyun desteği



Daha hızlı yükleme süreleri (yüksek hızlı SSD’ler sayesinde)



Gelişmiş VR (sanal gerçeklik) entegrasyonu



Tüm bu özellikler, yeni nesil oyun konsolunun sadece oyun oynama değil, tüm dijital eğlence deneyimini merkezine alan bir platform haline geleceğini gösteriyor.