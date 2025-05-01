Playstation (PS6) ne zaman çıkacak? İşte beklenen çıkış tarihi ve sızıntılar
Oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan Sony, her konsol jenerasyonunda büyük ses getirmeyi başarıyor. Şu anda piyasada olan PlayStation 5 (PS5) hala yoğun ilgi görürken, oyuncuların aklında tek bir soru var: "PS6 ne zaman çıkacak?" İşte PlayStation 6 ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgiler ve beklentiler…
PS6 çıkış tarihi tüm oyunseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Sony tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknoloji dünyasında yaşanan sızıntılar ve patent başvuruları, PlayStation 6’nın geliştirme sürecine girdiğini gösteriyor. Özellikle PS5’in 2020 yılında çıkmış olması, yeni konsolun ne zaman tanıtılacağına dair tahminleri daha da kuvvetlendiriyor.