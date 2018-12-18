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PlayStation 5’in tanıtılacağı tarih sızdı

ntv.com.tr

Japonya merkezli Sony'nin merakla beklenen yeni modeli PlayStation 5'in tanıtılacağı tarih sızdı.

  • 1

    Sony'den sızdırılan e-postaya göre Sony, 2020 yılının şubat ayında bir toplantı düzenleyecek. "PlayStation Meeting 2020" isimli lansmanda PS 5 görücüye çıkacak.
  • 2

    PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

    PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?
    Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtti.
  • 3

    RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. 

    Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

  • 4

    Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.
  • 5

    SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

    SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI
    Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
  • 6

    No Man's Sky - 3.95 milyon
  • 7

    Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

  • 8

    Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

  • 9

    Overwatch - 10.2 milyon 

  • 10

    The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

  • 11

    Minecraft - 25.6 milyon 

  • 12

    Battlefield 4 - 13.9 milyon 

  • 13

    Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

  • 14

    Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

  • 15

    Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

  • 16

    FIFA 19 - 32.5 milyon 

  • 17

    Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

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