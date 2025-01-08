Plüton 'dan "öpüp yakala" yöntemi: En büyük uydusunu kendisine böyle çekmiş!
Bilim insanları, Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yörüngesine, önceki teorilerin aksine, "öpüp yakala" adı verilen bir süreçle girdiğini öne sürdü. Yeni keşif, Plüton ve Charon'un çarpışarak kısa süreliğine birbirine yapıştığını ve ardından kütleçekimsel bağlılıkla ayrıldığını gösteriyor. Uzmanlar bu sürecin, Plüton'un jeolojik evrimini etkileyebileceğini ve yeraltı okyanuslarının oluşumuna neden olmuş olabileceğini belirtti.
ÖPÜP YAKALA SÜRECİ
Bilim insanları, Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yörüngesine, önceki teorilerin aksine, "öpüp yakala" adını verdikleri bir süreçle girdiğini iddia etti.
Önceki teoriler, Charon'un büyük bir çarpışma sonucu Plüton'un yörüngesine girdiğini öne sürüyordu, ancak yeni araştırmalar bu sürecin farklı işlediğini gösteriyor.