Plüton 'dan "öpüp yakala" yöntemi: En büyük uydusunu kendisine böyle çekmiş!

FARKLI GEÇMİŞLERİ VAR!

Arizona Üniversitesi’nden Dr. Adeene Denton liderliğindeki ekip, iki cismin çarpışarak birbirine yapıştığını ve kütleçekimsel bağlılıkla ayrıldığını öne sürdü. Bu, daha önce keşfedilmemiş bir çarpışma süreci olup, Plüton ve Charon'un geçmişini farklı bir şekilde açıklıyor.