Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü!

UZAYIN TEHLİKELİ YÜZÜ

Uzaya seyahat etmek, sarsıcı g-kuvvetleri ve yön duygusunu bozan ağırlıksızlık ortamıyla, insan vücudu üzerinde rahatsızlıktan tehlikeli durumlara kadar çeşitli etkilere neden olabilir.

Uzay yolculuğunun zor yanlarını dile getiren Menon, "Baş dönmesinden mide bulantısına, hatta kusmaya kadar uzanan bir deneyim yelpazesi olabilir. Gerçekten tüm yelpazeyi deneyimledim." diye konuştu.