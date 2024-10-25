Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü!

SpaceX'in tarih yazan görevi kapsamında uzayda insanlığın ulaştığı en uzak mesafeye giden Polaris Dawn astronotları, yaşadıkları fiziki deneyimi aktardı. Yörüngeye seyahat eden insanların yaklaşık yüzde 60 ila 80'ini etkileyen "uzay adaptasyon sendromu"nu deneyimlediklerini anlatan astronotlar, uzay görevlerinin gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü! - 1

SpaceX'in Polaris Dawn misyonunda yer alan dört mürettebat üyesinin her biri, tarih yazan uzay yolculukları sırasında farklı fiziksel hisler yaşadıklarını bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin eski pilotu Scott Poteet, "İlk birkaç gün görme keskinliğim kötüleşmeye başladı." dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü! - 2

UZAY ADAPTASYON SENDROMU

Polaris Dawn görevinin tıbbi görevlisi olan SpaceX mühendisi Anna Menon, uzay adaptasyon sendromuna yakalandığını söyledi.

Bu, yörüngeye seyahat eden insanların yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 80'ini etkileyen bir fenomendir, ancak astronotlar bu rahatsızlığı nadiren açıkça dile getirir.

Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü! - 3

UZAYIN TEHLİKELİ YÜZÜ

Uzaya seyahat etmek, sarsıcı g-kuvvetleri ve yön duygusunu bozan ağırlıksızlık ortamıyla, insan vücudu üzerinde rahatsızlıktan tehlikeli durumlara kadar çeşitli etkilere neden olabilir.

Uzay yolculuğunun zor yanlarını dile getiren Menon, "Baş dönmesinden mide bulantısına, hatta kusmaya kadar uzanan bir deneyim yelpazesi olabilir. Gerçekten tüm yelpazeyi deneyimledim." diye konuştu.

Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü! - 4

NASA ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

NASA, bu rahatsızlıkları uzun zamandır biliyor ve inceliyor. Çünkü kurumun astronotları onlarca yıldır bu tür semptomları bildiriyor.

Polaris Dawn görevi, uzay uçuşlarının en sorunlu yönlerinden bazılarını çözmeyi umarak bu araştırmayı daha da ileri götürmeyi amaçlıyordu.

Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü! - 5

60 YILDA 600 KİŞİ UZAYA GİTTİ

Görev sırasında mürettebat, gözlerindeki basıncı ölçen özel kontakt lensler takmak ve beyinlerinin anatomisindeki değişiklikleri izlemek için MRI taramalarından geçmek de dahil olmak üzere çeşitli sağlık odaklı deneyler gerçekleştirdi.

Uzmanlara göre son 60 yılda yaklaşık 600 kişi yörüngeye çıktı ve yarısından fazlası uzay adaptasyon sendromuna yakalandı.

Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü! - 6

UZAY GÖREVLERİNDE RADYASYONUN ETKİSİ

Polaris Dawn mürettebatından gelen ilk raporlar, radyasyona maruz kalmanın belirli bir sağlık etkisini ortaya koymadı.

Ancak ekip, yüksek radyasyonlu ortamlarda maceraya atılan diğer NASA astronotlarının bildirdiği gibi, gözlerini kapattığında "parıltılar veya ışıklar" gördüğünü aktardı.

Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü! - 7

NASA, astronotların yüzde 70'inin, vücut sıvılarının yer değiştirmesi sonucu gözlerde basınç değişikliklerine yol açan bu durumu yaşadığını tahmin ediyor.

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