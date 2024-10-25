Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü!
SpaceX'in tarih yazan görevi kapsamında uzayda insanlığın ulaştığı en uzak mesafeye giden Polaris Dawn astronotları, yaşadıkları fiziki deneyimi aktardı. Yörüngeye seyahat eden insanların yaklaşık yüzde 60 ila 80'ini etkileyen "uzay adaptasyon sendromu"nu deneyimlediklerini anlatan astronotlar, uzay görevlerinin gerçek yüzünü gözler önüne serdi.
SpaceX'in Polaris Dawn misyonunda yer alan dört mürettebat üyesinin her biri, tarih yazan uzay yolculukları sırasında farklı fiziksel hisler yaşadıklarını bildirdi.
ABD Hava Kuvvetleri'nin eski pilotu Scott Poteet, "İlk birkaç gün görme keskinliğim kötüleşmeye başladı." dedi.