Porsche Taycan'dan uçak gemisinde hız testi

1 Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapan firmalardan biri. Firma, bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan ilk olarak Mission E adıyla tanıtılan elektrikli otomobil modelinin 'TAYCAN' adıyla piyasaya çıkacağı duyurmuştu. İLİŞKİLİ HABER: PORSCHE, TESLA'YI NASIL ALT EDECEK?

2 Porsche, 4 Eylül'de tanıtılması beklenen Taycan'ın son olarak hızlanma ve fren başarısını gösteren bir video yayınladı.

3 ABD Hava Kuvvetleri'ne ait USS Hornet uçak gemisinde gerçekleşen testte, aracı profesyonel yarış pilotu Shea Holbrook kullandı. Taycan'ın saatte 145 kilometre hıza çıktıktan sonra tekrar 0'a inmesi sadece 10.7 saniye sürdü.

4 Tamamen elektrikli otomobil 145 kilometre hıza 128 metrede ulaştı.

5 'YEŞİL CEHNNEM'DE REKOR Dünya prömiyeri öncesi İtalya'da çıktığı yüksek hız pistinde 24 saat içinde 3 bin 425 kilometre yol yapmayı başaran Taycan, zorlu Nürburgring pistinden de rekorla ayrıldı. Nürburgring pistine çıkan Taycan, firmanın test sürücüsü Lars Kern ile elde ettiği 7 dakika 42 saniyelik zaman ile pistin dört kapılı tamamen elektrikli otomobil rekorunu eline aldı.

6 Taycan'ın son olarak konsol detayları tanıtılmıştı. Sürücü odaklı yapıyı benimseyen iç tasarım geleceğe ışık tutuyor. Otomobilde sürücünün dikkatini dağıtmadan yolcunun ayarları değiştirmesine imkan tanıyan bir ekran yer alıyor. Kokpitte direksiyon ve kapılar haricinde neredeyse hiç fiziksel buton bulunmuyor.

7 24 SAATTE 3 BİN 425 KİLOMETRE İtalya'da çıktığı yüksek hız pistinde 24 saat içinde 3 bin 425 kilometre yol yapmayı başardı. Taycan, 195 ile 215 kilometre hızları arasında test edildi. Taycan, pistte 195 ila 215 km/sa arasında bir hızda test edildi. Hava sıcaklığının 42, pist sıcaklığının ise 54 dereceyi gördüğü test ile Taycan piyasaya sürülmeden önce uzun mesafedeki performansını bir kez daha kanıtlamış oldu. Dayanıklılık testi, Taycan'ın hızlı şarj molaları ve pilot değişimleri için verdiği aralar haricinde kesintisiz gerçekleştirildi.

8 ALTI PORSCHE TEST PİLOTU YER ALDI Testte altı Porsche test pilotu yer aldı. Dayanıklılık testi ile sıcak hava testinin bir parçası olarak kalite güvencesi testi de yapıldı.



Taycan Ürün Gamı Başkan Yardımcısı Stefan Weckbach, "Nardò'da elde edilen sonuç eşsiz 800 volt teknolojisinin ve yüksek olgunluk seviyesinin avantajlarını gözler önüne seriyor. Yıl sonunda piyasaya sürülmeden önce Taycan, dünya çapında altı milyon kilometreden fazla yol kat etmiş olacak" dedi.

9 İKİNCİ TÜRKÇE İSİM Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu. Firma Türkçe isimli otomobili için oldukça dikkat çeken bir açıklama yaptı ve Taycan sahiplerine (ABD'de) 3 yıl boyunca ücretsiz şarj hizmeti sunulacağını duyurdu.

10 800 VOLT SİSTEMİ Taycan 800 voltluk bir sistemle çalışan tamamen elektrikli ilk otomobil. 919 Hybrid'in Le Mans 24 Saat Yarışını üç kere üst üste kazanmasını sağlayan bu teknoloji şimdi seri üretime geçiş yapıyor. 800 volt teknolojisi istikrarlı yüksek performansı mümkün kılıyor, şarj süresini kısaltıyor ve kablo ağırlığı ile paketleme boşluğunu azaltıyor.

11 PORSCHE TAYCAN'IN (MİSSİON E) ÖZELLİKLERİ NELER? Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı. İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...

12 Aracın tork değeri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Porsche Taycan, toplam sistem performansı ile 440 kW yani 600 beygir güç üretebiliyor.

13 Porsche, kullanıcıları en güçlü motor ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkartacak.

14 Otomobilin elektrikli güç aktarma mekanizması kısa aralıklarla birkaç kez hızlanıldığında dahi tam motor gücüne ulaşılabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca Taycan, Temmuz ayının sonunda seri üretim öncesi 0 km/sa'ten 200 km/sa'e üst üste 26 kez çıkmayı başardı. Zamanlı sürüşlerde elde edilen ortalama hızlanma süresi 10 saniyenin altındaydı. En hızlı ve en yavaş hızlanmalar arasındaki fark sadece 0,8 saniyeydi.

15 Maksimum hızının 250 km/s olacağı belirtilen Taycan, 800 voltluk özel şarj sistemiyle 20 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabilecek.

16 TAYCAN'ın tek şarjla sürücüsüne sunduğu maksimum menzil ise 500 kilometre.