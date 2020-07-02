Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı

Volkswagen Group'un Türkçe isim verdiği elektikli otomobil Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı.

02.07.2020 - 08:49

Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı - 1

Porsche Taycan'ı ilk etapta dört tekerlekten çekişli yüksek performanslı versiyonlarıyla satışa sunan otomotiv devi, serinin giriş seviyesinde yer alacak olan arkadan itişli Taycan'ı tanıttı. 

Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı - 2

Serinin giriş seviyesinde yer alan Porsche Taycan'ın Çin'de görücüue çıkarılması modelin özellikleri de netlik kazandı. 

Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı - 3

Porsche Taycan’ın yeni versiyonu iki farklı batarya ve güç seçeneği sunacak. 

Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı - 4

Performance Battery adı verilen 79.2 kWh’lık batarya seçeneğine shaip olan versiyon 408 beygir gücüne çıkabiliyor. 

Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı - 5

Standart bataryaya sahip versiyon dolu batarya ile 414 kilometre sürüş menzili sunuyor. 

Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı - 6

Performance Battery Plus adındaki 93.4 kWh’lık bataryaya ev sahipliği yapan versiyon ise 489 kilometre menzil sunuyor. 

Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı - 7

Standart bataryaya sahip Posche Taycan’ın  Çin’deki başlangıç fiyatı 125 bin dolar, büyük bataryalı versiyonun başlangıç fiyatı ise 134 bin dolar olarak açıklandı.

Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı - 8

İKİNCİ TÜRKÇE İSİM 

Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen  Group'un bir modeline verdiği ikinci Türkçe isim olmuştu. 

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