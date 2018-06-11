Porsche Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ı duyurdu (Tesla'ya rakip olacak)
ntv.com.tr
Porsche'nin uzun zamandır konseptini Mission E olarak adlandırılan elektrikli aracını Türkçe TAYCAN ismiyle piyasaya çıkaracak. İşte firmanın merakla beklenen modeli hakkında bilmeniz gereken her şey...
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Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapıyor.
Bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan Mission E'nin adı sonunda netlik kazandı. Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan firma bu araç için tercihini Türkçe bir isimden yana kullandı.
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Porsche, elektrikli otomobil modelinin 'TAYCAN' adıyla piyasaya çıkacağı duyuruldu.
Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model dış basında geniş yer buldu. Haber siteleri modelin tercümesini okurları ile paylaştı.
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İKİNCİ DEFA TÜRKÇE İSİM KULLANDIŞirketin bu modeline TAYCAN adını vermesi ile Volkswagen Group'un Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu.
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PORSCHE MİSSİON E'NİN (TAYCAN) ÖZELLİKLERİ NELER?
Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı.
İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...
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5Porsche, kullanıcıları en güçlü motor ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkartacak.
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6Modelin saate 200 kilometre hıza ulaşması için gerek duyduğu süre ise 12 saniye.
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7Maksimum hızının 250 km/s olacağı belirtilen Mission E, 800 voltluk özel şarj sistemiyle 20 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabilecek.
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8TAYCAN'ın tek şarjla sürücüsüne sunduğu maksimum mezil ise 500 kilometre.
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9Spor otomobil özellikleri ile donatılan model 4 kapılı olmasıyla da dikkat çekiyor.
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10Porsche'un ilk elektirkli modeli 2019'a satışa çıkacak.