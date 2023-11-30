PS Plus Aralık 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Aralık ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)

Oyun seveler 5 Aralık Salı gününden itibaren 1 Ocak Pazartesi gününe kadar PS Plus tarafından verilen oyunları ücretsiz kütüphanelerine ekleyebilecek.

Ayrıca Kasım ayında dağıtılan Dragon Ball the Breakers, Aliens Fire Team Elite ve Mafia 2 Definitive Edition oyunlarını kütüphanelerine eklemeleri için 4 Aralık tarihine kadar süreleri bulunuyor.