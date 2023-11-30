PS Plus Aralık 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Aralık ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Aralık ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Kasım 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar...

PS Plus Aralık 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Aralık ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, her ay kullanıcıların ücretsiz olarak 3 oyunu kütüphanelerine eklemesine olanak sağladığı Plus oyunlarının Aralık ayı serisini duyurdu. 

Yalnızca Plus abonelerinin yararlanabileceği özellikte Aralık ayı için duyurulan oyunlar şöyle;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Aralık 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Aralık ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

LEGO 2KDRIVE

PS Plus Aralık 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Aralık ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

POWERWASH SIMULATOR

PS Plus Aralık 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Aralık ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

SABLE

PS Plus Aralık 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Aralık ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

Oyun seveler 5 Aralık Salı gününden itibaren 1 Ocak Pazartesi gününe kadar PS Plus tarafından verilen oyunları ücretsiz kütüphanelerine ekleyebilecek.

Ayrıca Kasım ayında dağıtılan Dragon Ball the Breakers, Aliens Fire Team Elite ve Mafia 2 Definitive Edition oyunlarını kütüphanelerine eklemeleri için 4 Aralık tarihine kadar süreleri bulunuyor.

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