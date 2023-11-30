PS Plus Aralık 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Aralık ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Aralık ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Kasım 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar...
PlayStation, her ay kullanıcıların ücretsiz olarak 3 oyunu kütüphanelerine eklemesine olanak sağladığı Plus oyunlarının Aralık ayı serisini duyurdu.
Yalnızca Plus abonelerinin yararlanabileceği özellikte Aralık ayı için duyurulan oyunlar şöyle;