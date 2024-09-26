PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ekim 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ekim ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ekim 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Ekim 2024 oyunları)

PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ekim 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, PS Plus aboneleri için Ekim ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.

İşte PS Plus'ın Ekim 2024'te dağıtacağı oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ekim 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

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PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ekim 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

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PS Plus Ekim 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ekim 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

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