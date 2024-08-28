PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Eylül ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Eylül 2024 oyunları)

PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, PS Plus aboneleri için Eylül ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.

İşte PS Plus'ın Eylül 2024'te dağıtacağı oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

QUİDDİTCH CHAMPİONS | PS4, PS5

PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

MLB THE SHOW 24 | PS4, PS5

PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

LİTTLE NİGHTMARES II | PS4, PS5

PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5
PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Eylül 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 6

PS Plus aboneleri, Ağustos ayında ücretsiz dağıtılan oyunları 2 Eylül tarihine kadar kütüphanelerine ekleyebilir.

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