PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ocak ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Ocak 2025 oyunları)
PlayStation, PS Plus aboneleri için Ekim ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.
İşte PS Plus'ın Ocak 2025'te dağıtacağı oyunlar;