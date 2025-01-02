PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ocak ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Ocak 2025 oyunları)

PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, PS Plus aboneleri için Ekim ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.

İşte PS Plus'ın Ocak 2025'te dağıtacağı oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

THE STANLEY PARABLE: ULTRA DELUXE | PS4, PS5

PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT REMASTERED | PS4

PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE | PS5

PS Plus Ocak 2025 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Ocak 2025'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

Ocak ayı PlayStation Plus Aylık Oyunları 7 Ocak tarihinden itibaren üyeler tarafından kütüphaneye eklenebilir.

PlayStation Plus üyeleri, Aralık ayında dağıtılan oyunları ise 6 Ocak tarihine kadar kütüphanelerine ekleyebilir. 

DAHA FAZLA GÖSTER