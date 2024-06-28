PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Temmuz ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Temmuz 2024 oyunları)
PlayStation, PS Plus aboneleri için Temmuz ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.
İşte PS Plus'ın Temmuz 2024'te dağıtacağı oyunlar;