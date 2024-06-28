PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Temmuz ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Temmuz 2024 oyunları)

PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, PS Plus aboneleri için Temmuz ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.

İşte PS Plus'ın Temmuz 2024'te dağıtacağı oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

AMONG US

PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

BORDERLANDS 3

PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

NHL 24

PS Plus Temmuz 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Temmuz 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5
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