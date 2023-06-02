PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri)

PlayStation'da Days of Play indirimleri bugün itibarıyla başladı. Peki PS Store'da Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor?

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 1

10 OYUN İNDİRİME GİRDİ

PlayStation, Days of Play indirimleriyle beraber 10 oyunda indirime gitti.

PlayStation 5 ve 4 üzerinden mağazadan ulaşabileceğiniz indirim bugün (2 Haziran) itibarıyla başladı. İndirimlerden yararlanabilmek için son gün 13 Haziran olarak duyuruldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 2

İşte Days of Play indirimlerinde öne çıkan oyunlar:

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 3

GOD OF WAR RAGNARÖK

God of War Ragnarök, yüzde 25'lik bir inidirimle 799 TL'den 599,25 TL'ye geriledi teklifin sonu 13 Haziran 2023'te geliyor.

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 4

Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Moder Warfare II, yüzde 45'lik indirime girerek 1099'TL'den 604,45 TL'ye düştü.

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 5

Grand Theft Auto V

GTA 5'in PlayStation 5 için fiyatı yüzde 50'lik indirimler 439 TL'den 219,50 TL'ye geriledi.

PlayStation 4 için ise yüzde 40'lık bir indirim uygulandı. Böylelikle oyun 319 TL'den 191,40 TL'ye düşürüldü.

Oyun 13 Haziran'a kadar indirimli haliyle satın alınabilir.

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 6

SPIDER MAN: MILES MORALES (PS4/5)

Spider Man: Miles Morales yüzde 50'lik indirime uğrayarak 459 TL'den 229,50 TL'ye düştü.

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 7

WWE 2K23 CROSS-GEN

WWE 2K23 Cross-Gen, yüzde 25'lik indirimle 1400 TL'den 1050 TL'ye düştü teklifin son geçerlilik tarihi 13 Haziran.

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 8

THE LAST OF US PART 1

The Last Of Us Part 1Standart sürüm 799,00 TL'den  599,25 TL'ye düştü. 

Digital Deluxe sürüm 899,00 TL'den 692,23 TL'ye düştü

PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri) - 9

DAHA FAZLA OYUN İÇİN GÖZ ATIN

PlayStation Store'da Days of Play indirimiyle öne çıkan oyunları sizler için derledik. Daha fazla indirime giren oyunları görmek için PlayStation Store'u 13 Haziran tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

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