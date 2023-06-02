PS Store Days of Play'de hangi oyunlar indirime girdi 2023? PlayStation Store Days of Play indirimleri ne zaman bitiyor? (PlayStation indirimleri)

PlayStation, Days of Play indirimleriyle beraber 10 oyunda indirime gitti.
PlayStation 5 ve 4 üzerinden mağazadan ulaşabileceğiniz indirim bugün (2 Haziran) itibarıyla başladı. İndirimlerden yararlanabilmek için son gün 13 Haziran olarak duyuruldu.
God of War Ragnarök, yüzde 25'lik bir inidirimle 799 TL'den 599,25 TL'ye geriledi teklifin sonu 13 Haziran 2023'te geliyor.
Call of Duty: Moder Warfare II, yüzde 45'lik indirime girerek 1099'TL'den 604,45 TL'ye düştü.
GTA 5'in PlayStation 5 için fiyatı yüzde 50'lik indirimler 439 TL'den 219,50 TL'ye geriledi.
PlayStation 4 için ise yüzde 40'lık bir indirim uygulandı. Böylelikle oyun 319 TL'den 191,40 TL'ye düşürüldü.
Oyun 13 Haziran'a kadar indirimli haliyle satın alınabilir.
Spider Man: Miles Morales yüzde 50'lik indirime uğrayarak 459 TL'den 229,50 TL'ye düştü.
WWE 2K23 Cross-Gen, yüzde 25'lik indirimle 1400 TL'den 1050 TL'ye düştü teklifin son geçerlilik tarihi 13 Haziran.
The Last Of Us Part 1Standart sürüm 799,00 TL'den 599,25 TL'ye düştü.
Digital Deluxe sürüm 899,00 TL'den 692,23 TL'ye düştü
PlayStation Store'da Days of Play indirimiyle öne çıkan oyunları sizler için derledik. Daha fazla indirime giren oyunları görmek için PlayStation Store'u 13 Haziran tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.