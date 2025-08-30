Psikiyatri Uzmanı açıkladı: Dijital detoks gerçekten işe yarıyor mu?
Modern yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen sosyal medya, dijital teknolojiler, yaşamımızı kolaylaştırırken bir yandan da zihinsel ve bedensel sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Peki bu yeni moda gerçekten bilimsel temelli mi, yoksa sadece popüler bir aldatmaca mı? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, merak edilen soruların yanıtlarını ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Sosyal medya, dijital teknolojiler, yaşamımızı kolaylaştırırken bir yandan da zihinsel ve bedensel sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu okuduğunuz yazının da yine dijital ortamda olması aslında nasıl zorlu bir açmazla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Günde ortalama 7 saat ekran karşısında geçirdiğimiz bir dünyada, “dijital detoks” kavramı giderek daha fazla gündemimizde yer alıyor. Peki bu yeni moda gerçekten bilimsel temelli mi, yoksa sadece popüler bir aldatmaca mı?