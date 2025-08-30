Psikiyatri Uzmanı açıkladı: Dijital detoks gerçekten işe yarıyor mu?

Dijital Detoks yararlı mı? Bilimsel Çalışmaların Ortaya Koyduğu Veriler



Evet yararlı! Son yıllarda yapılan araştırmalar, dijital detoksun etkinliğini bilimsel verilerle destekliyor. ABD’de yapılan bir araştırma, sosyal medya kullanımını günde 30 dakika azaltan kişilerin, üç hafta sonra %50 daha düşük anksiyete ve depresyon seviyeleri bildirdiklerini bulmuştur.



Türkiye’de yapılan çalışmalar da benzer sonuçlar gösteriyor. Bir üniversitenin İletişim ve Tasarım bölümünde öğrenim gören 15 öğrenciyle yapılan deneysel bir çalışmada, katılımcılardan sosyal medya hesaplarını bir hafta süreyle kapatmaları ve dijital detoks yapmaları istenmiş. Sonuçlar oldukça çarpıcı: Teknoloji kullanımını kısıtlayan öğrenciler, uyku düzenlerinin iyileştiğini, farklı etkinliklere daha fazla vakit ayırabildiklerini ve yüz yüze iletişimlerinin arttığını belirtmiş. Daha da önemlisi, dikkat sürelerinin uzadığı ve konsantrasyonlarının güçlendiği gözlemlenmiş. Bilimsel bulgular, dijital detoksun yalnızca psikolojik değil bedensel faydaları da olduğunu ortaya koyuyor. Stres hormonu olarak bilinen kortizolün salgılanmasının azaldığı ve bedenin doğal dengesine dönmesine yardımcı olduğu da bulunmuş.