Psikoloji profesörü açıkladı: Hayal gücünden sesler kayboluyor
Auckland Üniversitesi'ndeki bilim insanları, sesleri hayal edemeyen bireyleri etkileyen nadir bir durum olan anauralia üzerinde çalışıyor. Halk arasında "sessiz zihin" olarak bilinen bu durum, insanların iç sesleri ya da hayali müzikleri deneyimleyemediği bir zihinsel yapıyı ifade ediyor.
14-16 Nisan tarihleri arasında Auckland’da düzenlenecek "Mind’s Ear and Inner Voice" adlı konferans, anauralia ve onun tam tersi olan hiperauralia üzerine disiplinler arası bir tartışma platformu oluşturmayı hedefliyor. Konferansa bilim insanları, sanatçılar, müzisyenler ve filozoflar katılarak iç ses fenomenini ele alacaklar.