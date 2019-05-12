PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? (Oyunun sistem gereksinimleri neler?)
PUBG Corp’un yeni, rekabetçi, hayatta kalma oyunu PUBG LITE'ın Türkiye'de çıkacağı tarih belli oldu. PUBG Lite Türkiye ne zaman gelecek, sistem gereksinimleri ne olacak?
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PUBG Corporation, PUBG LITE beta test sürecinin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişleyeceğini duyurmuş, 9 Mayıs itibarıyla PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz sürümü PUBG LITE, Türkiye’deki oyuncular için ücretsiz ön kayıda açılmıştı.
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2PUBG Lite'ın Türkiye çıkış tarihi sonunda belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, PUBG Lite, 23 Mayıs'ta oyunseverlerle buluşacak.
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Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle atlayan 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor.
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4Son hayatta kalanın kazandığı PUBG LITE, her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilecek.
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MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ
Oyunun sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde olacak:
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6İŞLETİM SİSTEMİ
Windows 7/8/10 64 bit
Windows 7/8/10 64 bit
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7İŞLEMCİ
Intel Core i3 2,4 GHz
Intel Core i5 2,8 GHz
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8BELLEK
4 GB
8 GB
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9GRAFİK İŞLEMCİ
Intel HD Graphics 4000
NVIDIA GeForce GTX 6600
veya
AMD Radeon HD 7870
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10DEPOLAMA ALANI
4 GB
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11DİRECTX SÜRÜMÜ
DirectX 11