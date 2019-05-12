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PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? (Oyunun sistem gereksinimleri neler?)

PUBG Corp’un yeni, rekabetçi, hayatta kalma oyunu PUBG LITE'ın Türkiye'de çıkacağı tarih belli oldu. PUBG Lite Türkiye ne zaman gelecek, sistem gereksinimleri ne olacak?

  • 1

    PUBG Corporation, PUBG LITE beta test sürecinin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişleyeceğini duyurmuş, 9 Mayıs itibarıyla PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz sürümü PUBG LITE, Türkiye’deki oyuncular için ücretsiz ön kayıda açılmıştı.

  • 2

    PUBG Lite'ın Türkiye çıkış tarihi sonunda belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, PUBG Lite, 23 Mayıs'ta oyunseverlerle buluşacak.
  • 3

    Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle atlayan 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. 

  • 4

    Son hayatta kalanın kazandığı PUBG LITE, her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilecek.
  • 5

    MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ

    MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ

    Oyunun sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde olacak: 

  • 6

    İŞLETİM SİSTEMİ
    Windows 7/8/10 64 bit
    Windows 7/8/10 64 bit
  • 7

    İŞLEMCİ
    Intel Core i3 2,4 GHz
    Intel Core i5 2,8 GHz
  • 8

    BELLEK
    4 GB
    8 GB
  • 9

    GRAFİK İŞLEMCİ
    Intel HD Graphics 4000
    NVIDIA GeForce GTX 6600
    veya
    AMD Radeon HD 7870
  • 10

    DEPOLAMA ALANI
    4 GB
  • 11

    DİRECTX SÜRÜMÜ
    DirectX 11
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