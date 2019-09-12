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PUBG Mobile güncellemesi geldi (9.sezon savaşçı teması)

ntv.com.tr

PUBG Mobile 9 güncellemesi 'Savaşçı' modu ile güncellemeye sunuldu.

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    PUBG mobile 400 milyondan fazla indirilmeyle ile oldukça popüler olan oyunun 8. sezonu 12 Eylül'de sona erdi. 

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    9. sezon güncellemesi ise Android uygulamalı telefonlar içn 124 MB, İOS telefonlar için ise 140 MB durumunda.
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    Gelen güncellemenin ödül havuzu 1 milyon dolar olan küresel hazine avı etkinliğini de içerirken 9.sezonun teması Warriors/ Savaşçılar oldu.
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    PUBG mobile'a gelen 9.sezon güncellemesi ile artık haftalık görev hatırlatıcısı da ekleniyor.
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    Lobi ekranında ise artık süreci geçmiş ögeler gösterilmeyecek.
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    Emojiler ise artık parçalanabilecek.
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    Ve son olarak güncelleme ile yeni sezon için geri sayım sayacı eklendi.
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