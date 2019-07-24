PUBG Mobile için yeni güncelleme! İşte gelen yenilikler
DHA
Tencent Games ve PUBG Corporation, PUBG Mobile için 0.13.5 içerik güncellemesini bugün yayınladı. Peki yeni güncelleme, beraberinde neleri getiriyor?
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Oyuncular yeni Royale Pass 8. Sezonun bir parçası olarak denizcilik temalı oyun içi eşyalardan oluşan geniş bir gardırobu açmak için paraşütle atlayacak.
Takım Ölüm Maçı moduna güncellemeler ve diğer yenilikler de App Store ve Google Play'deki ücretsiz güncellemenin bir parçası olacak.
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2Royale Pass 8. Sezon – PUBG MOBILE, bu yaz denizcilikle dolu eşsiz bir sezon için okyanusun kayıp eşyalarının kilidini açıp kullanmayı sağlayacak.
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3PP-19 Hafif Makineli Tüfek– PUBG MOBILE'ın ölümcül silah deposuna son eklenti Royale Pass 8. Sezon ile oyun severlerin olacak. Oyuncular tam otomatik 53 adet 9 mm mermili şarjörün çarpıcı gücünü deneyebilecekler.
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4Üçüncü Şahıs Perspektifi (TPP) Modu– PUBG MOBILE'ın Takım Ölüm Maçı Modunun tüm dünyada büyük başarı elde etmesinden sadece bir ay sonra, oyuncular Üçüncü Şahıs Perspektifi ile hızlı mücadeleyi deneyimleyebilecek.
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5Ek Sistem Güncellemeleri– Bugünkü güncelleme ile oyuncular daha sezgisel olduğu gibi Subscriber BP mağazası, başlık efektleri, sandık isimleri ve fazlasına yönelik güncelleme ve geliştirmelerden oluşan, yeniden tasarlanmış sezon arayüzünü kullanabilecek.
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Tencent Games ve PUBG Corp., PUBG MOBILE oyuncuları ve partnerler için yeni yaz etkinliklerini duyurdu.
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Tencent Games ve PUBG Corporation, PUBG MOBILE Club Open 2019 Global Finalleri'nde 'TEAM UP' bölümünde yarışacak dokuz finalisti de açıkladı.
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8Dünyanın dört bir yanından oyuncular 10 gün boyunca oy kullanırken, sayıları 100'den fazla etkileyici oyuncular içinden seçim yapmak için 220 milyondan fazla oy kullanıldı.