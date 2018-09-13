PUBG Mobile kullanıcılarının merakla beklediği güncelleme geldi
ntv.com.tr
Android ve iOS akıllı telefonlarda oynanabilen, son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PUBG Mobile’a gelen güncelleme ile oyunun 3’üncü haritası kullanıma sunuldu.
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Geçtiğimiz haftalarda 100 milyon barajını geçen popüler oyun PUBG Mobile platforma entegre edilen yeni özellik ve harita ile gündemde.
Android ve iOS sürümlerinde gelen güncelleme ile PUBG Mobile’ın üçüncü haritası 4x4’lük Sanhok haritası oyuna entegre edildi.
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Güncelleme ile uygulamaya gelen diğer yenilikler şöyle...
Muscle Car: 4 koltuklu üstü açık otomobil.
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3QBZ: 5.56mm’lik mermi ateşleyen otomatik bir tüfek ve hem tek atış, hem de tam otomatik atma özelliğine sahip.
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4Kurşun geçirmez UAZ: 4 koltuk ve Playzone’un dışındaki Flare Tabancası kullanılarak elde edildi.
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Son hayatta kalanın kazandığı, aksiyon dolu bir battle royale deneyimi sunan PUBG’de 100 oyuncu Erangel, Mirimar ve yeni duyurulan Sanhok adlı üç haritadan birine bırakılarak oyuna başlıyor.
Başta hiçbir eşyası olmayan oyuncular, silah, kaynak ve araçları temin etmek zorundalar.
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6Oyuncular grup olarak ya da tek tek düşmanları alt ederek oyunu kazanabilirler. PUBG, PC, Xbox Game Preview programının bir parçası olarak Xbox One, iOS ve Android platformlarında oynanabiliyor.