PUBG Mobile'a yeni harita geldi
ntv.com.tr
PUBG Mobile'ın yeni haritası bugün, Android ve iOS (iPhone) için yayınlandı.
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1Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Battle Royele oyunu PUBG Mobile yeni haritası ile mobile oyuncularla buluştu.
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2PUBG Mobile 0.10.0 güncellemesi ile birlikte kar haritası Vikendi (6×6) sonunda mobil oyunculara sunuldu.
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"KIŞ GELDİ"Geçtiğimiz haftalarda PUBG'nin masaüstü platformu için getirilen kar haritası Game of Thrones'un (Taht Oyunları) mottosu olan 'Kış geldi' sözleri ile duyurulmuştu.
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4PUBG Mobile 0.10.0 güncellemesi ile birlikte gelen diğer yenilikler şöyle...
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Yeni hava koşulu eklendi.
Ana menüye Kar teması eklendi.
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Sunucular arası eşleşme özelliği eklendi.
Oyuncular öldükten sonra izleyici modunda şüpheli davranışları edebilecek.
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Silah Kaplaması Yükseltme Sistemi eklendi.
Sezonluk harcama ödülleri eklendi.
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Kartopu Savaşı Vikendi’nin Spawn Adasına eklendi.
Arapça dil desteği eklendi.