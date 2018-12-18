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PUBG Mobile'a yeni harita geldi

ntv.com.tr

PUBG Mobile'ın yeni haritası bugün, Android ve iOS (iPhone) için yayınlandı.

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    Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Battle Royele oyunu PUBG Mobile yeni haritası ile mobile oyuncularla buluştu.
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    PUBG Mobile 0.10.0 güncellemesi ile birlikte kar haritası Vikendi (6×6) sonunda mobil oyunculara sunuldu.
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    "KIŞ GELDİ"

    "KIŞ GELDİ"
    Geçtiğimiz haftalarda PUBG'nin masaüstü platformu için getirilen kar haritası Game of Thrones'un (Taht Oyunları) mottosu olan 'Kış geldi' sözleri ile duyurulmuştu.
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    PUBG Mobile 0.10.0 güncellemesi ile birlikte gelen diğer yenilikler şöyle...
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    Yeni hava koşulu eklendi.

    Ana menüye Kar teması eklendi.

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    Sunucular arası eşleşme özelliği eklendi.

    Oyuncular öldükten sonra izleyici modunda şüpheli davranışları edebilecek.

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    Silah Kaplaması Yükseltme Sistemi eklendi.

    Sezonluk harcama ödülleri eklendi.

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    Kartopu Savaşı Vikendi’nin Spawn Adasına eklendi.

    Arapça dil desteği eklendi.

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