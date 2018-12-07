PUBG'den 'Game of Thrones' güncellemesi

1 Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Battle Royele oyunu PUBG yeni haritası ile oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

2 Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği Vikendi haritası sonunda resmi olarak duyuruldu. Firma oyunu Game of Thrones'a (Taht Oyunları) gönderme yaparak duyurdu.

3 Yapılan paylaşımda Kar haritası dizinin mottosu olan 'Kış geldi' sözleri ile duyurdu.

4 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN 5 PUBG MOBİLE TÜYOSU Her seferinde 100 oyuncunun yer aldığı uçaktan nereye atlayacağınız büyük ölçüde hayatta kalma şansınızı da belirleyecek.





5 Tercihen az kişinin paraşütle indiği bölgeleri tercih edin. Zira oyundaki ilk amacınız halihazırda silahlanmış düşmanlarınız karşınıza çıkmadan gerekli teçhizatları bulmanız.

6 EN GEREKLİ TEÇHİZATLAR NELER? Diğer oyuncularla karşılaşmadan önce gerekli teçhizatı toplarken ise dikkat etmeniz gerekenler şunlar: Tercihen otomatik özelliğe sahip bir silah edinin, daha iyi bir atış performansı için dürbün bulun ve toplayabildiğiniz kadar sağlık ekipmanı toplayın, daha çok eşyayı yanınızda taşımak için çanta alın.





7 Hızlı şarjör ya da daha çok mermi tutan şarjör oyunda daha iyi bir performans sergilemenize katkı sağlayacaktır.

8 BİR ARAÇ BULUN Gerekli eşyaları topladıktan sonra önceliğiniz bir araç bulmak olmalı. Zira bu sayede bölgeyi daha hızlı bir şekilde taramanız mümkün olacak. Tek başınıza oynuyorsanız tercihinizi diğer araçlardan daha hızlı olduğu için motosikletten yana kullanın.





9 4 kişilik bir ekip olarak hareket ediyorsanız 4 kişilik araçlardan birini bulun ve tek araç ile birlikte hareket edin.

10 Ancak bir araç edindikten sonra dikkat etmeniz gereken bir şey var, o da araçların çıkardığı ses. Araçlar bir bölgeye saha hızlı ulaşmanızı sağlarken yerinizi belli ettiği için sizi kolay bir hedef haline de getirebilir.





11 Bu yüzden araçları sadece bir noktadan gitmek istediğiniz yere ulaşmak için kullanın. Çatışma riski gördüğünüz yerlerde oyuna yaya olarak devam edin.

12 ASIL AMAÇ HAYATTA KALMAK Oyunun başarı kriterinin hayatta kalmak olduğunu unutmayın. Başka bir deyişle başarılı olmak için ne kadar oyuncuyu öldürdüğünüz değil ne kadar süre hayatta kaldığınıza dikkat ediliyor.







13 Bu da bu yönde bir strateji çizmeniz anlamına geliyor.

14 MERKEZDE KALIN Oyunu oynarken dikkat etmeniz gereken en önemli kural haritada belirtilen halkanın içinde kalmak.