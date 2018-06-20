PUBG'nin üçüncü haritası için tarih belli oldu

Diğer oyuncularla karşılaşmadan önce gerekli teçhizatı toplarken ise dikkat etmeniz gerekenler şunlar: Tercihen otomatik özelliğe sahip bir silah edinin, daha iyi bir atış performansı için dürbün bulun ve toplayabildiğiniz kadar sağlık ekipmanı toplayın, daha çok eşyayı yanınızda taşımak için çanta alın.

Hızlı şarjör ya da daha çok mermi tutan şarjör oyunda daha iyi bir performans sergilemenize katkı sağlayacaktır.