Putin, Çin ile yapay zeka iş birliğini geliştirme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka araştırma ve geliştirme alanında Çin ile daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini söyledi. Öte yandan Ukrayna'daki devam eden savaş nedeniyle, Batı yaptırımlarından etkilenen Rusya, en büyük çip üreticilerinin ihracatından da mahrum kaldı. Savaşın, Rusya'nın yapay zeka hedeflerini de olumsuz etkilediği vurgulandı.

Putin, Çin ile yapay zeka iş birliğini geliştirme talimatı verdi - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetine yapay zeka alanında Çin ile iş birliğini genişletme talimatı verdi.

Ayrıca, Rusya'da yapay zekanın geleceğini tartışmak için stratejik bir toplantının düzenlenmesini emretti.

Rusya’nın devlet haber ajansı TASS’a göre, bu stratejik toplantı, yapay zeka sektörünün daha da geliştirilmesine yönelik temel ve keşif araştırmalarına odaklanacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Putin, Çin ile yapay zeka iş birliğini geliştirme talimatı verdi - 2

Aralık 2023’te Vladimir Putin, Batı modellerine dayalı olarak geliştirilen yapay zekanın yabancı nefretine yol açabileceğini ifade etmişti.

Yabancı ideolojilere dayanan yapay zeka sistemlerini benimsemenin olası kültürel ve sosyal etkileri konusunda da endişelerini dile getirmişti.

Putin, Çin ile yapay zeka iş birliğini geliştirme talimatı verdi - 3

YAPAY ZEKA ALANINDA ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ

Rusya’da yapay zeka geliştirme alanında aktif olan Yandex ve Sberbank, bu alana yaptıkları katkılardan dolayı Putin tarafından övüldü.

Rusya Devlet Başkanı, hükümetin ve Sberbank’ın, Rusya’nın yapay zeka çabalarının ön saflarında yer aldığını ve Çin Halk Cumhuriyeti ile yapay zeka araştırma ve geliştirme alanında daha büyük bir iş birliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Putin, Çin ile yapay zeka iş birliğini geliştirme talimatı verdi - 4

SAVAŞ, YAPAY ZEKA HEDEFLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ukrayna’daki devam eden savaş nedeniyle Moskova’nın ihtiyaç duyduğu teknolojilere erişimini sınırlamayı amaçlayan Batı yaptırımları, dünyanın en büyük çip üreticilerinin Rusya’ya ihracatı durdurmasına yol açtı.

Bu durum, Rusya’nın yapay zeka alanındaki hedeflerini olumsuz etkiledi.

2023 yılında Sberbank CEO’su, yapay zeka geliştirme için gerekli olan “grafik işlem birimlerinin” (GPU) değiştirilmesinin en zor donanımlardan biri olduğunu ve bunun Rusya’nın yapay zeka ilerlemesi için önemli bir engel teşkil ettiğini kabul etti.

Rusya, Batılı olmayan ülkelerle iş birliği yaparak 21. yüzyılın en umut verici ve hayati teknolojilerinden birinde Amerika’nın hakimiyetine meydan okumayı hedefliyor.

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