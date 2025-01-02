Putin, Çin ile yapay zeka iş birliğini geliştirme talimatı verdi

YAPAY ZEKA ALANINDA ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ

Rusya’da yapay zeka geliştirme alanında aktif olan Yandex ve Sberbank, bu alana yaptıkları katkılardan dolayı Putin tarafından övüldü.

Rusya Devlet Başkanı, hükümetin ve Sberbank’ın, Rusya’nın yapay zeka çabalarının ön saflarında yer aldığını ve Çin Halk Cumhuriyeti ile yapay zeka araştırma ve geliştirme alanında daha büyük bir iş birliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.