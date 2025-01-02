Putin, Çin ile yapay zeka iş birliğini geliştirme talimatı verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka araştırma ve geliştirme alanında Çin ile daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini söyledi. Öte yandan Ukrayna'daki devam eden savaş nedeniyle, Batı yaptırımlarından etkilenen Rusya, en büyük çip üreticilerinin ihracatından da mahrum kaldı. Savaşın, Rusya'nın yapay zeka hedeflerini de olumsuz etkilediği vurgulandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetine yapay zeka alanında Çin ile iş birliğini genişletme talimatı verdi.
Ayrıca, Rusya'da yapay zekanın geleceğini tartışmak için stratejik bir toplantının düzenlenmesini emretti.
Rusya’nın devlet haber ajansı TASS’a göre, bu stratejik toplantı, yapay zeka sektörünün daha da geliştirilmesine yönelik temel ve keşif araştırmalarına odaklanacak.