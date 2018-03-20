Putin 'Mars' için tarih verdi
ntv.com.tr
Dün gerçekleşen seçimden zaferle ayrılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Mars, gezegenimizin tek uydusu Ay ve dış uzay görevlerinin 2019 yılında başlayacağını duyurdu.
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ABD ve Sovyetler Birliği'nin (SSCB) Soğuk Savaş yıllarında milyarlarca dolar harcadığı uzay yarışı yeniden alevleniyor.
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Zira dün gerçekleşen seçimde oyların yüzde 76,68'ini alarak seçimi büyük farkla kazan Rusya Devlet Başkanı Putin, bunun ilk işaretini g eçtiğimiz günlerde vermişti. Seçimden zaferle ayrılan Putin'in bu çalışmalara hız vermesi bekleniyor.
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Putin 2019 yılında 'Kızıl Gezegen' Mars'a insanlı ve insansız uçuş yapmayı planladıklarını duyurmuştu.
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Putin'in söylediği gibi Rusya 2019 yılında Mars'a insanlı bir uçuş gerçekleştirebilirse, 2024'te bunu yapacağını söyleyen Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'ten önce başarmış olacak.
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Peki İnsanoğlunu 'en zor yolculuğu' Mars'ta neler bekliyor?
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Mars'ın atmosferinin gezegenimize oranla yüzde 1 seviyesinde olduğu düşünülürse Mars'ın yüzeyinde bulunmak ile uzayda bulunmak arasında pek bir fark bulunmadığını söylemek mümkün. Bu yüzden astronotların ilk iş olarak bu basınçtan korunmanın yollarını bulması gerekiyor.
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İkinci sıkıntı ise insanın yaşaması için elzem olan oksijen. Gezegende kalındığı sürece oksijen üretebilecek bir sistem bulunması olası Mars görevleri için çözülmesi gereken sorunların başında geliyor.
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Gezegendeki radyasyon oranının oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu oranın Mars'ta görev yapan astronotların kansere yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığı görüşünde.
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Su, yiyecek ve enerji üretimi aşılması gereken diğer engeller. Marslı filmdeki astronot çiftçilik yaparak ve birkaç kimyasal dokunuşla bu sorunları geçici bir süreliğine olsa da çözmüştü. Ancak NASA'nın bu sorunları ortadan kaldırması için uzun yıllar mesai yapmaya devam edeceğini söylemek abartı olmaz.
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10Ancak en büyük sorun Mars'a gitmek veya orada kalmak değil gezegenden ayrılmak. Zira Mars'tan dönüş sandığımızdan daha zor bir çaba gerektiriyor.