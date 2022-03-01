Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında

ABD'li Maxar Technologies şirketi, Rusya’nın Kiev’e doğru yaptığı kara harekatına dair fotoğrafları paylaştı. Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan 64 kilometre uzunluğundaki konvoyun Kiev’in eteklerine ulaştığı tespit edildi.

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 10:09

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 1

Rus ordusunun ’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntüleri ortaya çıktı. 

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 2

ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, askeri techizatların fotoğraflarını paylaşırken, görüntülerde Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği görülüyor. 

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 3

Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 64 kilometre olduğu vurgulandı.

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 4

Konvoyun Kiev’e 43 km mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığı tespit edildi.

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 5

Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü aktardı.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISINDA 6. GÜN

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 6

KONVOYDAN DİĞER KARELER..

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 7
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 8
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 9
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 10
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 11
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 12
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 13
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 14
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 15
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 16
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 17
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 18
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında - 19

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER