Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu

Rusya’nın Kiev’e doğru yaptığı kara harekatına ilişkin uydu fotoğraflarında dikkat çeken 64 kilometrelik dev konvoy durdu. Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun, yakıt ve gıda sorunu nedeniyle ilerlemediği belirtiliyor.

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 10:42 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 11:43

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 1

Rus ordusunun ’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerindeki beliren 64 kilometrelik konvoy durdu. ABD'li yetkililer,  dev birliğin yakıt ve gıda sorunu nedeniyle durduğunu belirtiyor. 

Putin'in yıkım ordusu böyle görüntülendi (Tıkla İzle)

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 2

Reuters'teki habere göre, yetkililer, birliğin yeni  bir taktik değerlendirmesi için de durmuş olabileceğini söyledi. ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, askeri techizatların fotoğraflarını paylaşırken, görüntülerde Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği görülüyor. 

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 3

Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 64 kilometre olduğu vurgulandı. Konvoy, tüm dünyanın dikkatini çekti.

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 4

Konvoyun Kiev’e 43 km mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığı tespit edildi.

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 5

Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü aktardı.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISINDA 6. GÜN

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 6

KONVOYDAN DİĞER KARELER...

Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 7
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 8
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 9
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 10
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 11
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 12
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 13
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 14
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 15
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 16
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 17
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 18
Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu - 19

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