Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 10:42 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 11:43
Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerindeki beliren 64 kilometrelik konvoy durdu. ABD'li yetkililer, dev birliğin yakıt ve gıda sorunu nedeniyle durduğunu belirtiyor.
Reuters'teki habere göre, yetkililer, birliğin yeni bir taktik değerlendirmesi için de durmuş olabileceğini söyledi. ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, askeri techizatların fotoğraflarını paylaşırken, görüntülerde Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği görülüyor.
Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 64 kilometre olduğu vurgulandı. Konvoy, tüm dünyanın dikkatini çekti.
Konvoyun Kiev’e 43 km mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığı tespit edildi.
Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü aktardı.