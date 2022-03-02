Putin’in yıkım ordusu: 64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durdu

Reuters'teki habere göre, yetkililer, birliğin yeni bir taktik değerlendirmesi için de durmuş olabileceğini söyledi. ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, askeri techizatların fotoğraflarını paylaşırken, görüntülerde Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği görülüyor.