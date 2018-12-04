Raikoke volkanı patlaması uzaydan görüntülendi
Raikoke volkanının patlaması, deniz seviyesinden 400 kilometre yukarıda olan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülendi.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, Raikoke volkanı patlamasını uzaydan görüntüledi. Söz konusu kare NASA'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Ancak bu uydulardan elde edilen nefes kesen karelerden sadece bir tanesi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) geçtiğimiz dönemde uyduları tarafından çekilen bu görüntüleri yayınlamıştı...
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NASA'DAN NEFES KESEN KARELER (LİSTEDE TÜRKİYE'DEN DE BİR YER VAR)
Hood Dağı (Oregon)
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Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)
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Etna Dağı (Sicilya)
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Semien Dağları (Etiyopya)
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Shasta Dağı (Kaliforniya)
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Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika)
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Fuji Dağı (Japonya)
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Tien Shan Dağları (Çin)
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Brandberg Massif (Namibya)
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Mauna Kea (Hawaii)
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Anti Atlas Dağları (Fas)
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Navajo Dağı (Utah)
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Pacaya Volkanı (Guatemala)
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Nanga Parbat (Pakistan)
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Jefferson Dağı (Oregon)
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Bolivya Andları
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Mt. Redoubt Volkanı (Alaska)
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Shasta Dağı (Kaliforniya)
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Sierra Nevada (İspanya)
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Luquillo Dağları (Porto Riko)
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Kazbek Dağı (Rusya)
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Patagonya Andları (Arjantin)
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Olimpos Dağı (Yunanistan)
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Mont Blanc (İtalya ve Fransa)
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Damavand Dağı (İran)
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Everest Dağı (Nepal ve Çin)
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Alpler (Avrupa)
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Barberton Dağları (Güney Afrika)
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Kalp Dağı (Wyoming)
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Ulinta Dağları (Utah)
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Appalachian Dağları (Kuzey Amerika)
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Shasta Dağları (Kaliforniya)
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Karpat Dağları (Romanya)
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35Augustine Volkanı (Alaska)
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Ağrı Dağı (Türkiye)