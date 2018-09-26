Red Dead Redemption 2 ile gelen 5 müthiş yenilik

Oyunda yalnızca ata binip kurşun harcamayacak, çete üyelerinin mentel durumlarını da gözetmek durumunda kalacağız. Olası bir isyanı engellemek için çete üyelerinin moral durumları bir hayli önemli. Eh, elbette herkesi beslemek de gerekecek. Yani çete üyeleri ile derinlemesine bir ilişkimiz olacak.

Ayrıca, görevler için takımlar oluşturabileceğiz ve büyük soygunlar düzenleyebileceğiz.