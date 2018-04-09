Rekor fiyata satılabilir! (NASA 'yanlışlıkla' 217 dolara satmıştı)
ntv.com.tr
Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da, bu tarihi anın görüntüleri 700 bin dolardan açık artırmaya çıkarılacak. 2,5 saatlik görüntülerin yer aldığı 3 kasetin 2 milyon dolara satılabileceği belirtiliyor.
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1Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1976'da yanlışlıkla 217 dolara sattığı Ay'a ilk ayak basılan anın görüntülerinin yer aldığı 3 kaset, açık artırmayla satılacak.
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2Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da, bu tarihi anın görüntüleri müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılacak.
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3Bugüne kadar korunan 2,5 saatlik görüntülerin yer aldığı 3 kaset için açılış fiyatı 700 bin dolar olarak belirlendi.
Kasetlerin 2 milyon dolara alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.
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4Görüntülerde, Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı an ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşması yer alıyor.
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5Söz konusu görüntülerin yer aldığı kasetler, 1976'da o dönem NASA stajyeri olan Gary George'a, bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle 217 dolar 77 cente satılmıştı.
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6NASA'dan aldığı kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu.
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8İşte Neil Armstrong'un o 'büyük adım'ı atmasını sağlayan Apollo 11 uçuşundan kareler...
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APOLLO 11'DEN DAHA ÖNCE YAYINLANMAMIŞ YENİ KARE
Apollo 11 astronotu Michael Collins, kişisel sosyal medya hesabından bu kareyi takipçileri ile paylaşmıştı.
Collins paylaşımına "Ekip. Bunu bir kutunun dibinde buldum, NASA tarafından daha önce kullanıldığını sanmıyorum" notunu düşmüştü
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NASA'DAN İKONİK AY FOTOĞRAFLARIİnsanoğlunun uzay serüveninde attığı en büyük adımlardan biri olan Apollo 11'e ait arşiv görüntüler ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanmıştı.
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1116 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.
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12Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
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13Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.
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14NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.
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17İşte Neil Armstrong'un o 'büyük adım'ı atmasını sağlayan Apollo 11 uçuşundan kareler...
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NASA ÇİN'İ GÖZETLİYOR
Çin'in Ay'ın karanlık tarafına gönderdiği 'Çang'ı-4' insansız keşif aracının 3 Ocak 2019'da yumuşak bir iniş yaptığı bildirilmişti.
Çin'in gezegenimizin uydusunda görev yapan aracı NASA'nın objektifine takıldı. NASA, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan uzay aracına ait kareleri yayınladı.