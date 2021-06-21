Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı

Bilim insanları en eski süper kütleli karadelik rüzgarını tespit etti. 13.1 milyar yıl öncesine ait olan rüzgar Evren'in halen çok genç olduğu dönemlere denk geliyor. Rüzgarların kaynağı J1243+0100 galaksisinin merkezinde yer alan karadelik.

ntv.com.tr 21.06.2021 - 14:41

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 1

Astronomi bilimcileri rekor kıran yeni bir gözlem gerçekleştirdiler.

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 2

Şili'deki ALMA gözlemevinde gerçekleşen bu keşifte en eski süper kütleli karadelik rüzgarı tespit edildi. 

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 3

13.1 milyar yaşındaki rüzgarlar gezegene oldukça uzak bir noktadaki gök olayının izlerini taşıyorlar. 

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 4

Rüzgarların kaynağı HSC J124353.93+010038.5 ya da kısa adıyla J1243+0100 olarak anılan dev bir galaksi.

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 5

Galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli karadelik de adından da anlaşılacağı gibi devasa boyutlarda. 

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 6

Bilim insanları karadelik rüzgarları tanımlarken şu ifadeleri kullanıyor: Bu mekanizmayı anlamak için kara deliklerin beslenme süreçlerini anlatmak gerekiyor. 

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 7

Galaksinin merkezine doğru yeterli miktarda materyal geldiğinde kara delikler büyük  miktarlarda maddeleri emmeye başlarlar. Bu maddeler o kadar yüksek hızda kara deliğe doğru çekilirler ki bazıları karadeliğin dışına çarparak geri döner.

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 8

Bu galaksiler arası rüzgarların başlangıcı anlamına geliyor. Bu geri dönüş başka noktalarda yeni yıldızların oluşmasına neden olabilir.

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 9

Bu bilgiler aynı zamanda karadelikler ve galaksilerin aynı anda varolmasının 13 milyar yıl öncesine dayandığını da gösteriyor. 

Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 10
Araştırma ekibinin lideri Takuma Izumi, "Gelecekte buna benzer gözlemleri daha fazla yapmayı planlıyoruz" dedi.
Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı - 11
Izumi Bunun bu örnekte gördüğümüz eş zamanda varolamanın ilkel dönemlerdeki Evren'in tamamı için geçerli olup olmadığını anlamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

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