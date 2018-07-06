Resimlerdeki yanlışlıkları 1 dakikada anlayabilecek misin? (DİKKAT TESTİ)
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Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)
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1Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.
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2Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?
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3Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.
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4Kamp alanında yanlış bir şeyler var...
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5Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?
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6Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var...
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7
Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.
CEVAPLAR
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8Trafik levhaları
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9Klavyede 2 tane 8 rakamı
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10İngilizce 'çekin' yazan kapının itilerek açılması
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11Çevrede sadece çam ağaçları varken kamp ateşinin başka odunlarla yakılmış olması
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12Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması
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13Yusufçuk böceğinin 2 kanatlı olarak resmedilmesi.
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14Belediye otobüsünde dikiz aynalarının ve sileceklerin olmaması.