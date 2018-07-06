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Resimlerdeki yanlışlıkları 1 dakikada anlayabilecek misin? (DİKKAT TESTİ)

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Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

  • 1

    Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.
  • 2

    Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?
  • 3

    Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.
  • 4

    Kamp alanında yanlış bir şeyler var...
  • 5

    Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?
  • 6

    Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var...
  • 7

    Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.

    CEVAPLAR

  • 8

    Trafik levhaları
  • 9

    Klavyede 2 tane 8 rakamı
  • 10

    İngilizce 'çekin' yazan kapının itilerek açılması
  • 11

    Çevrede sadece çam ağaçları varken kamp ateşinin başka odunlarla yakılmış olması
  • 12

    Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması
  • 13

    Yusufçuk böceğinin 2 kanatlı olarak resmedilmesi.
  • 14

    Belediye otobüsünde dikiz aynalarının ve sileceklerin olmaması.
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