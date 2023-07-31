Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz?

Ayrıntıları incelerken ne kadar dikkatlisiniz? İşte dikkatinizi ölçmeniz için sosyal medyada popüler olmuş sorular.

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 1

RESİMDE HANGİ HAYVANI GÖRDÜNÜZ?

Lacivert ve mor çizgilerin arasında hayvanı görüp göremedikleri sorulan bir görsel Hindistan'da viral oldu.

Fotoğrafın paylaşıldığı siteye göre, eğer görselde Aslan görüyorsanız, lider bir kişilik olduğunuz belirtiliyor.

Resimde aslan gören kullanıcıların doğuştan bir lider olduğunu belirten site "Doğuştan liderler veya aslan kişilik tiplerine sahip kişiler, genellikle iş yerinde güçlü karar vericilerdir." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 2

TİMSAH MI? KUŞ MU?

Bu kez bir TikToker tarafından paylaşılan görselde, ilk bakıldığında kanatlarını açan bir kuş gördüyseniz büyük olasılıkla mantıklı ve pratik bir insan olduğunuz belirtildi.

Ancak önce timsahları gördüyseniz, bu sizin çok hassas ve yaratıcı bir insan olduğunuzu, basit şeylerde güzelliği görebildiğinizi ve genellikle çevrenizden ilham aldığınızı gösterir.

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 3

İLK HANGİSİNİ GÖRDÜNÜZ?

TikTok'ta içerik üreticisi Mia Yilin'in paylaştığı resimde hem bir adam hem de bir penguen var.

Hangisini daha önce gördüyseniz gerçek kişiliğinizi ortaya çıkarabilir.


ilk Pengueni gördüyseniz, özgürlük ve özerklik için yanıp tutuşan bağımsız bir ruhsunuz demektir.

Kendi ilgi alanlarınızın ve hedeflerinizin peşinden gidecek alana sahip olduğunuzda başarılı olursunuz.

Eğer ilk bakışta adamı gördüyseniz altıncı hislerinizin kuvvetli olacağını belirtti.

Ayrıca Mia, "Sezgileriniz sıra dışı ve diğer insanların duygularını ve niyetlerini kolayca hissedebiliyorsunuz" dedi.

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 4

HANGİ İŞLEMLER YAPILMALI?

Sence yukarıda verilen sayıların doğru sonuca ulaşması için aralarına hangi işlem getirilmeli. Unutma yalnızca 4 işlemden 3'ünü kullanabilirsin.

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 5

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 6

HANGİ KUŞUN FARKLI ŞAPKASI VAR

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 7

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 8

BAYKUŞLARIN İÇİNDE BİR KEDİ VAR

Baykuşların arasına saklanmış bir kedi var. Bu kediyi bulabilir misin?

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 9

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 10

KOYUNLARIN ARASINDA ÜÇ BULUT

Koyunların arasında gizlenmiş üç bulut var. Bulutların doğru yerlerini bulabilir misin?

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 11

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 12

TAVUKLAR ARASINDA ÜÇ BAYKUŞ

Tavukların arasında üç baykuş gizlenmiş. Sence bu üç baykuş nerede?

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 13

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 14

GÜLLERİN İÇİNDEN

Güllerin içinde gizlenen üç adet kalp mevcut. Bu kalpleri kopya çekmeden bulabilir misin?

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 15

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 16

DOMATESLER VE ÜÇ ELMA

Domateslerin arasına üç elma karşışmış. Sence bu üç elma nerede?

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 17

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 18

KAKADU PAPAĞANI VE DÖRT GÜVERCİN

Kakadu papağanlarının arasında saklanmış dört güvercini bulabilir misin?

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 19

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 20

Pandaların arasında futbol topu var

Pandaların arasına gizlenmiş bir futbol topu bulunuyor. Futbol topunu görebiliyor musun?

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 21

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 22

KAKTÜSLERİN ARASINDA BİR ELMA

Kaktüslerin arasında kamufle olmuş bir elma bulunuyor. Bu elmanın nerede olduğunu görebilir misin?

Resme ilk baktığınızda hangi hayvanı gördünüz? - 23
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