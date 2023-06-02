Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı?

Ayrıntıları incelerken ne kadar dikkatlisiniz? İşte dikkatinizi ölçmeniz için sosyal medyada popüler olmuş sorular.

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 1

İLK HANGİSİNİ GÖRDÜNÜZ?

TikTok'ta içerik üreticisi Mia Yilin'in paylaştığı resimde hem bir adam hem de bir penguen var.

Hangisini daha önce gördüyseniz gerçek kişiliğinizi ortaya çıkarabilir.


ilk Pengueni gördüyseniz, özgürlük ve özerklik için yanıp tutuşan bağımsız bir ruhsunuz demektir.

Kendi ilgi alanlarınızın ve hedeflerinizin peşinden gidecek alana sahip olduğunuzda başarılı olursunuz.

Eğer ilk bakışta adamı gördüyseniz altıncı hislerinizin kuvvetli olacağını belirtti.

Ayrıca Mia, "Sezgileriniz sıra dışı ve diğer insanların duygularını ve niyetlerini kolayca hissedebiliyorsunuz" dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 2

HANGİ İŞLEMLER YAPILMALI?

Sence yukarıda verilen sayıların doğru sonuca ulaşması için aralarına hangi işlem getirilmeli. Unutma yalnızca 4 işlemden 3'ünü kullanabilirsin.

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 3

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 4

HANGİ KUŞUN FARKLI ŞAPKASI VAR

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 5

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 6

BAYKUŞLARIN İÇİNDE BİR KEDİ VAR

Baykuşların arasına saklanmış bir kedi var. Bu kediyi bulabilir misin?

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 7

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 8

KOYUNLARIN ARASINDA ÜÇ BULUT

Koyunların arasında gizlenmiş üç bulut var. Bulutların doğru yerlerini bulabilir misin?

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 9

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 10

TAVUKLAR ARASINDA ÜÇ BAYKUŞ

Tavukların arasında üç baykuş gizlenmiş. Sence bu üç baykuş nerede?

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 11

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 12

GÜLLERİN İÇİNDEN

Güllerin içinde gizlenen üç adet kalp mevcut. Bu kalpleri kopya çekmeden bulabilir misin?

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 13

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 14

DOMATESLER VE ÜÇ ELMA

Domateslerin arasına üç elma karşışmış. Sence bu üç elma nerede?

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 15

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 16

KAKADU PAPAĞANI VE DÖRT GÜVERCİN

Kakadu papağanlarının arasında saklanmış dört güvercini bulabilir misin?

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 17

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 18

Pandaların arasında futbol topu var

Pandaların arasına gizlenmiş bir futbol topu bulunuyor. Futbol topunu görebiliyor musun?

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 19

DOĞRU CEVAP

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 20

KAKTÜSLERİN ARASINDA BİR ELMA

Kaktüslerin arasında kamufle olmuş bir elma bulunuyor. Bu elmanın nerede olduğunu görebilir misin?

Resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Penguen mi? Adam mı? - 21
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