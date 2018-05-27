Richard Branson astronotluk eğitimi alıyor
Virgin şirketlerinin sahibi İngiliz milyarder Richard Branson, astronotluk eğitimi aldığını ve yakında uzaya gideceğini açıkladı.
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BBC'ye konuşan 67 yaşındaki iş adamı "Önümüzde heyecan verici zamanlar var. Yıllardan değil, aylardan bahsediyoruz. Vücudumun bu yolculuğa dayanabilmesi için fiziksel gücümü artırıyor, basınç ve yerçekimi eğitimi alıyorum" dedi.
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Branson, uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ile 2004'ten beri ticari uzay yolculuğu programlarına yatırım yapıyor.
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Uzaya yolcu taşıyabilmek için Tesla'nın sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile rekabet halinde olan Branson, "Elon uzaya yük taşımak için inanılmaz şeyler yapıyor. Çok büyük roketler yapıyor. Ama ticari uzay yolculuğunda gerçek rekabet benimle Bezos arasında. Uzaya ilk yolcuyu götürme yarışında onunla burun buruna gidiyoruz" dedi.
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Virgin Galactic, bu yılın başlarında SpaceShipTwo adlı uzay gemisiyle süpersonik test uçuşunu tamamlamıştı.
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Bu, şirketin California'da dört 4 yıl önceki Mojave çölünde meydana gelen kazadan sonra gerçekleştirdiği ilk uçuş oldu. Kazada aracın pilotlarından biri ölmüş, diğeri ağır yaralanmıştı.
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RİCHARD BRANSON KİMDİR?
İş dünyasının en yaratıcı işadamlarından biri olan, 'Virgin Group' un sahibi İngiliz Richard Bransonın başarı hikayesi...
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İngiltere'nin ve dünyanın en güçlü şirketlerinden Virgin Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Richard Branson.
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Kimilerinin 'Çılgın İşadamı', kimilerinin muhteşem pazarlamacı olarak nitelendirdiği Branson, 16 yaşında bir dergi çıkarmak isteyerek başladığı iş hayatında, küresel anlamda oldukça büyük bir güce dönüşen Virgin Şirketler Grubu ile rüyasını gerçekleştirdiği bir hikayeye sahip.
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Plak şirketi, radyo, havayolu, içecek, sinema, gelinlik, kozmetik, kitapevi, banka, gaz ve elektrik, otomobil, elektronik gibi sektörlerde yer alan Branson, dünya çapında birçok ülkede Virgin markasıyla faaliyet gösteriyor.
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Maceracı kişiliği ve sıradışı fikirleriyle tanınan Branson, son olarak Felix Baumgartner'ın kırdığı rekoru kendi ekibiyle geliştirmek istediğini söylemişti.
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Sadece ticarete değil, sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Branson, küresel ısınmanın ciddiyetinin farkına varan Branson kendi havayolu şirketinde önlemler alıyor.
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12Üstelik Branson, küresel ısınmayı artıran gazların yok edilmesini sağlayacak bir çözüm bulan kişiye de 25 milyon dolarlık ödül vaat etmişti.