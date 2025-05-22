Roblox ne zaman açılacak? Türkiye erişim yasağında son durum
Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, Türkiye'deki kullanıcılar için bir süredir erişime kapalı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Roblox oyunu, oyuncular ve ebeveynler tarafından araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılması için platformla görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Peki, Roblox ne zaman açılacak?
Roblox, dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yaparken, Türkiye'de özellikle çocuk ve genç yaş grubundaki kullanıcılar arasında yoğun ilgi görüyor. Ancak platformda yer alan bazı içerikler nedeniyle Türkiye'de erişim engeli uygulanmıştı. Kararın arkasında yatan nedenler arasında, çocukların güvenliğini tehdit eden içerikler, denetimsiz kullanıcı etkileşimleri ve bazı etik dışı uygulamaların yer aldığı iddiaları öne çıkıyor.