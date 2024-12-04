Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak?
Roblox'a Türkiye'den erişim, 7 Ağustos 2024'te Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle ve Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda engellendi. Erişim engelinin temel nedeni, platformda çocuk istismarına yönelik içerikler ve bazı durumlarda terör propagandası tespit edilmesi olarak açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bu yasak, platformun çocukların güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?
Roblox’un Türkiye’deki erişim engeli devam ediyor ve oyunun yeniden açılması, belirli içeriklerin platformdan kaldırılmasına bağlı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un talep edilen düzenlemeleri yapması halinde erişimin tekrar sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, Roblox Corporation, Türkiye'de bir ofis açma ve yerel moderatörler ile hizmet verme planları olduğunu duyurdu. Şirket, yerel yetkililerle iş birliği içinde süreci çözmeye çalışıyor.