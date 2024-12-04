Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak?

Roblox'a Türkiye'den erişim, 7 Ağustos 2024'te Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle ve Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda engellendi. Erişim engelinin temel nedeni, platformda çocuk istismarına yönelik içerikler ve bazı durumlarda terör propagandası tespit edilmesi olarak açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bu yasak, platformun çocukların güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yürürlüğe girdi​. Konuya ilişkin son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak? - 1

Roblox’un Türkiye’deki erişim engeli devam ediyor ve oyunun yeniden açılması, belirli içeriklerin platformdan kaldırılmasına bağlı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un talep edilen düzenlemeleri yapması halinde erişimin tekrar sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, Roblox Corporation, Türkiye'de bir ofis açma ve yerel moderatörler ile hizmet verme planları olduğunu duyurdu. Şirket, yerel yetkililerle iş birliği içinde süreci çözmeye çalışıyor.


TEKNOLOJİ HABERLERİ

Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak? - 2

Yasak, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin, çocuk güvenliği ve uygunsuz içeriklerle ilgili endişeler nedeniyle aldığı bir kararla uygulanmıştı.

Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak? - 3

Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa ve gerekli düzenlemeler yapılırsa, yasağın kalkması mümkün olabilir​.

Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak? - 4

URALOĞLU'DAN ROBLOX VE DİSCORD AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında "Discord ve Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi.

Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.



Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak? - 5

"Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var" diyen Uraloğlu, "Bakan Uraloğlu Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var. Ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok." diye konuştu.

Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak? - 6

"KESİNLİKLE ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"

"Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün" diyen Uraloğlu, "Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz. En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

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