Roblox'a erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak?

"Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var" diyen Uraloğlu, "Bakan Uraloğlu Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var. Ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok." diye konuştu.