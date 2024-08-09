Roblox'tan ilk açıklama: "Yetkililerle birlikte çalışıyoruz" (Roblox neden yasaklandı, Roblox açılacak mı?)
Geçtiğimiz günlerde Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu'nun (BTK) kararıyla çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellenen Roblox, konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Oyunu tekrardan aktif hale getirebilmek için yetkililerle birlikte çalışma yürüttüklerini belirten Roblox, "Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK), 7 Ağustos Çarşamba günü Roblox oyununa erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları bürosu, çocuk istismarına sebebiyet verebilecek içerikler barındırdığı tespit edilen Roblox'un yasaklanmasına karar verilmesini talep etmişti.